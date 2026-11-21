Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) được hướng dẫn thực hành trên thiết bị cơ khí, gắn kiến thức với kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: PV

Tỉnh có nguồn lao động khá dồi dào, với hơn 780.000 lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm khoảng 43% dân số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,6%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38%. Đây là nguồn lực quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án đầu tư.

Tuy nhiên, nguồn lao động dồi dào không đồng nghĩa với việc đã có một thị trường lao động cân đối và hiệu quả. Chất lượng, cơ cấu lao động giữa các địa bàn chưa đồng đều; tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực vẫn diễn ra. Đáng chú ý, khoảng cách giữa yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp với trình độ, kỹ năng của một bộ phận người lao động vẫn là thách thức cần được giải quyết.

Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong phát triển nguồn nhân lực. Không thể chỉ trông chờ vào nguồn lao động sẵn có, cũng không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực bằng những giải pháp tuyển dụng mang tính tình thế. Điều cần thiết là phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp, hoạt động đào tạo và khả năng đáp ứng của thị trường lao động. Đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; người lao động phải được trang bị những kỹ năng mà doanh nghiệp cần; doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực.

Với nhu cầu tuyển dụng dự báo khoảng 45.000 lao động trong năm 2027, tỉnh càng cần chủ động đi trước một bước trong dự báo và chuẩn bị nguồn nhân lực. Việc phân định rõ nhu cầu tuyển mới do mở rộng sản xuất với nhu cầu tuyển dụng thay thế; xác định khả năng đáp ứng từ nguồn lao động tại chỗ, lao động qua đào tạo và nguồn thu hút từ địa phương khác sẽ giúp tỉnh xây dựng phương án cân đối sát thực tế. Đây không chỉ là giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động mà còn góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Một vấn đề không thể xem nhẹ là điều kiện sống và làm việc của người lao động. Thu hút được lao động đã khó, giữ chân người lao động gắn bó lâu dài còn khó hơn. Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân phải đi cùng với việc hoàn thiện các dịch vụ thiết yếu, thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và giao thông tại những địa bàn tập trung đông công nhân. Khi người lao động có việc làm ổn định, thu nhập phù hợp và môi trường sống bảo đảm, họ mới thực sự yên tâm gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp và địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực là quá trình lâu dài, đòi hỏi tầm nhìn, sự phối hợp và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người lao động. Khi nguồn nhân lực được chuẩn bị tốt, thị trường lao động vận hành hiệu quả, người lao động có cơ hội phát triển và doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, đó cũng là lúc lợi thế về lao động thực sự chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.