Bảo đảm chất lượng không đơn thuần là đáp ứng các tiêu chuẩn

Sáng 29/9, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức khai mạc Chương trình đánh giá AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) lần thứ 561. Chương trình diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10/2026, với sự tham gia của Đoàn đánh giá AUN-QA.

4 chương trình đào tạo được đánh giá gồm: Kỹ thuật Xây dựng/Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ sư Kinh tế Xây dựng; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, giáo dục đại học Việt Nam đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Các trường đại học không chỉ được kỳ vọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn phải đóng góp vào nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng gia tăng ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác định chất lượng là nền tảng của mọi hoạt động, giữ vị trí trung tâm trong sứ mạng, uy tín học thuật và định hướng phát triển lâu dài của Nhà trường.

Toàn cảnh khai mạc Chương trình đánh giá AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) lần thứ 561.

Theo PGS.TS Hoàng Tùng, bảo đảm chất lượng là một trong những ưu tiên chiến lược của Nhà trường. Tuy nhiên, bảo đảm chất lượng không đơn thuần là quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn, mà quan trọng hơn là xây dựng văn hóa chất lượng thực chất, khuyến khích tinh thần tự nhìn nhận, trách nhiệm giải trình, đổi mới sáng tạo và cải tiến liên tục trong toàn trường.

PGS.TS Hoàng Tùng nhấn mạnh, 4 chương trình được đánh giá là những chương trình đào tạo trọng điểm của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia phục vụ lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

Nhà trường hướng tới đào tạo người học không chỉ có kiến thức chuyên ngành, năng lực nghề nghiệp mà còn có tính chính trực, khả năng sáng tạo, năng lực thích ứng và ý thức trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Cho rằng, giá trị lớn nhất của đợt đánh giá không nằm ở kết quả cuối cùng, mà ở cơ hội để Nhà trường thẳng thắn nhìn nhận và thực hiện những cải tiến có ý nghĩa, PGS.TS Hoàng Tùng nhìn nhận, quá trình tự đánh giá đã giúp Nhà trường nhận diện những điểm mạnh, đồng thời xác định những lĩnh vực cần làm tốt hơn.

Vì vậy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đón nhận đánh giá ngoài như cơ hội có được góc nhìn độc lập và học hỏi từ kinh nghiệm, chuyên môn của các đánh giá viên AUN-QA.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự chương trình.

Nhà trường cam kết cung cấp thông tin chính xác, minh chứng phù hợp và tạo điều kiện để Đoàn đánh giá tiếp cận đầy đủ cơ sở vật chất, trao đổi với các bên liên quan. “Các nhận xét, khuyến nghị sau đánh giá sẽ được Nhà trường xem xét và chuyển hóa thành những hành động cải tiến cụ thể, với trách nhiệm, nguồn lực, kế hoạch triển khai và kết quả có thể đo lường”, PGS.TS Hoàng Tùng khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS Arnulfo P. Azcarraga - Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA cho biết, Đoàn đánh giá thực hiện công việc với góc nhìn khách quan, độc lập nhằm đưa ra những gợi ý, kiến nghị thiết thực cho Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Theo Trưởng đoàn đánh giá, quá trình này không chỉ đơn thuần là việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quan trọng hơn là hướng tới cải tiến chất lượng liên tục. Đoàn sẽ tập trung xem xét quy trình bảo đảm chất lượng của Nhà trường, trong đó có cách thức tương tác với các bên liên quan, sinh viên và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên nhằm đạt được chuẩn đầu ra mong muốn.

GS.TS Arnulfo P. Azcarraga - Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA phát biểu tại chương trình.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Đoàn đánh giá AUN-QA.