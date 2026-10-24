Bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư Dự án Sân vận động tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh nắm thông tin Dự án.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao của tỉnh và các địa phương khu vực phía Bắc.

Hiện nay, Dự án đang được rà soát, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư về nguồn vốn, quy mô và các hạng mục công trình để phù hợp với yêu cầu thực tế. Các nội dung trọng tâm gồm xử lý sạt lở, hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, bổ sung bãi đỗ xe, trang thiết bị thi đấu và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và khả năng khai thác đồng bộ.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công Dự án.

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ các nội dung đề xuất điều chỉnh, làm rõ sự cần thiết, căn cứ kỹ thuật và hiệu quả đầu tư của từng hạng mục, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, cần ưu tiên xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn công trình, đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Công trình Sân vận động tại phường Đức Xuân đang được thi công.

Một góc Sân vận động tại phường Đức Xuân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh, hoàn thiện Dự án phải bảo đảm chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh thất thoát, lãng phí. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm hoàn thiện công trình đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao của tỉnh và các địa phương khu vực phía Bắc.