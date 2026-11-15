Bảo đảm chất lượng hàng hóa tại chợ phiên miền núi

Chợ trung tâm xã Vân Sơn họp vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22 và 27 âm lịch hằng tháng. Dù trên địa bàn có nhiều cửa hàng, quầy bán thực phẩm nhưng phiên chợ chính vẫn thu hút đông đảo người dân đến mua sắm. Hàng hóa khá phong phú, từ lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ gia dụng đến cây giống, con giống, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật. Khu vực bán gia cầm luôn nhộn nhịp bởi tiếng người mua, bán, lựa chọn con giống.

Sạp bán thuốc tân dược tại chợ Đủng Đỉnh, xã Lục Sơn.

Bà Vi Thị Cử, thôn Kim Bảng, xã Vân Sơn chia sẻ: "Tôi thường mua hạt rau giống và thuốc bảo vệ thực vật tại chợ để phục vụ sản xuất. Việc mua hàng khá thuận tiện bởi chỉ cần đi một phiên chợ là có thể lựa chọn nhiều loại hàng hóa thiết yếu".

Chị Vũ Thanh Phương, xã Sơn Động, tiểu thương kinh doanh hạt giống, cây rau giống tại chợ Vân Sơn cho biết, ngoài cửa hàng cố định tại trung tâm xã Sơn Động, chị còn mang hàng đến các chợ phiên trong vùng để phục vụ người dân.

Tại khu vực bán gia cầm bày hàng trăm con gà, vịt giống cùng nhiều loại thuốc thú y. Một người bán hàng quê ở thôn Mai Hiên, xã Sơn Động vừa giới thiệu con giống, vừa tư vấn cách sử dụng thuốc cho khách hàng và khẳng định các mặt hàng đều có nguồn gốc, xuất xứ và bảo đảm chất lượng. Tuy vậy, những thông tin này đúng hay không cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh.

Theo anh Nguyễn Hồng Thanh, thành viên Ban Quản lý chợ Vân Sơn, việc mua bán cây giống, con giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đã diễn ra từ lâu. Người dân trong vùng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, bà con đến chợ chọn mua hàng hóa dựa trên kinh nghiệm và sự quen biết với người bán.

Không riêng Vân Sơn, tại các chợ phiên như Tân Sơn (xã Tân Sơn), Phong Vân (xã Biên Sơn), Đủng Đỉnh (xã Lục Sơn), Dương Hưu, Long Sơn (xã Dương Hưu)... cũng có tình trạng bày bán hạt giống, con giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Đáng chú ý, tại chợ Đủng Đỉnh còn xuất hiện quầy bán thuốc tân dược theo hình thức hàng xén, không có thông tin nhận diện cơ sở kinh doanh và các dấu hiệu cần thiết để người mua kiểm tra.

Theo quy định pháp luật, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y đều là những mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Cơ sở buôn bán phải đáp ứng yêu cầu về địa điểm, điều kiện bảo quản, giấy tờ chuyên môn; người trực tiếp kinh doanh phải có trình độ, chứng chỉ hoặc giấy tờ hành nghề theo quy định. Đối với thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở phải có địa điểm cố định, đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn và trang thiết bị bảo quản. Với thuốc thú y, cơ sở kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về đăng ký kinh doanh, người phụ trách chuyên môn và cơ sở vật chất; riêng vắc-xin, chế phẩm sinh học phải có thiết bị bảo quản lạnh phù hợp.

Việc bày bán thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức sạp hàng lưu động tại chợ phiên là không đúng quy định, đặt ra vấn đề cần kiểm tra điều kiện kinh doanh, nguồn gốc sản phẩm và khả năng bảo đảm chất lượng trong quá trình bảo quản.

Bắc Ninh hiện có 280 chợ, trong đó có 21 chợ vùng cao thuộc địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế (cũ). Việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh tại các chợ cần gắn với đặc điểm địa bàn, tập quán sinh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa phát triển thương mại và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh cho biết: Tại nhiều chợ quê hiện có tình trạng bày bán số lượng lớn con giống gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Việc kinh doanh con giống tại chợ không bị cấm song phải tuân thủ các quy định về nguồn gốc, kiểm dịch và phòng, chống dịch bệnh.

Đối với thuốc tân dược, yêu cầu quản lý còn chặt chẽ hơn. Đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người nên không được phép bày bán tùy tiện tại các sạp hàng, mẹt hàng tự phát. Pháp luật có quy định về bán lẻ thuốc lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân vùng sâu, vùng xa nhưng hoạt động này phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 26 Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ. Trong đó, người bán phải là nhân viên của cơ sở đủ điều kiện tổ chức bán lẻ thuốc lưu động; địa điểm bán phải có biển hiệu ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở, họ tên người bán và địa bàn hoạt động theo quy định. Vì vậy, không thể lấy lý do phục vụ nhu cầu người dân miền núi để hợp thức hóa việc kinh doanh thuốc tự phát.

Đáng quan tâm là dù nhiều mặt hàng thuộc diện kinh doanh có điều kiện, công tác kiểm tra, giám sát tại một số chợ phiên vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết, hoạt động mua bán cây giống, con giống, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y tại chợ đã hình thành từ lâu, gắn với tập quán sinh hoạt của người dân. Thời gian qua, chính quyền địa phương chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở, chưa xử lý trường hợp vi phạm nào.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa có điều kiện không đúng quy định, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các chợ truyền thống, chợ phiên miền núi, ông Giáp Quang Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết: Đơn vị sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng kiểm tra tại các chợ Vân Sơn, Lục Sơn, Tân Sơn, Biên Sơn... Trọng tâm là kiểm soát các mặt hàng con giống gia súc, gia cầm, vật tư nông nghiệp và thuốc tân dược; kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp kinh doanh không đủ điều kiện, hàng hóa không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quy định về kiểm dịch thú y. Cùng với đó phân định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, ban quản lý chợ và cơ quan chuyên môn trong giám sát hoạt động kinh doanh.

Chợ phiên miền núi có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc. Bảo đảm hoạt động giao thương thuận lợi là cần thiết song cần tuân thủ đúng quy định. Việc kiểm tra, chấn chỉnh cần được thực hiện thường xuyên để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giữ gìn nét sinh hoạt truyền thống của chợ phiên.