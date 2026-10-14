Bảo đảm chất lượng giáo dục sau sắp xếp mạng lưới trường học

Theo báo cáo, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giảm 18.975 đầu mối, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Đồng thời, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy, góp phần tăng cường nhân lực trực tiếp đứng lớp. Hoạt động giáo dục sau sắp xếp cơ bản duy trì ổn định.

Tuy nhiên, một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường gặp khó khăn trong quản trị; việc bố trí nhân sự, bàn giao tài sản, tài chính và dữ liệu còn chậm. Đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, tình trạng vừa dạy học vừa thi công và thiếu nhân lực phục vụ vẫn tồn tại.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bảo đảm việc sắp xếp trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng. Chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi học sinh phải được xem là thước đo quan trọng nhất.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp, vận hành trường học; rà soát các cơ sở quy mô lớn, đặc biệt 114 trường có trên 100 lớp, kịp thời điều chỉnh những mô hình vượt khả năng quản trị, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Các địa phương phải hoàn tất bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trước ngày 15/10/2026; đồng thời bảo đảm điều kiện vận hành, quản lý tài sản, hồ sơ, dữ liệu và cơ sở vật chất trong tháng 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện quy định về quản trị, vị trí việc làm phù hợp với quy mô và đặc thù từng cơ sở giáo dục.