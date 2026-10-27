Bảo đảm chặt chẽ, khả thi, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Ý kiến các đại biểu cho rằng việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, thực hiện các cam kết quốc tế, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Qua đó, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản và đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây cũng là biểu hiện của tư duy lập pháp kiến tạo, chủ động và quyết liệt.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đóng góp hoàn thiện một số nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đóng góp ý kiến để bảo đảm cơ chế thu hồi tài sản được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Đại biểu đề nghị nghiên cứu tiếp thu phương án giới hạn thời gian duy trì kê biên, phong tỏa khi chuyển từ tố tụng hình sự sang dân sự.

Đại biểu Nga cho rằng giới hạn chuyển tiếp tối đa 30 ngày như Chính phủ đề xuất là phù hợp. Đồng thời, đại biểu đề nghị quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chủ động xử lý, giải tỏa khi Viện kiểm sát không khởi kiện, hết thời hạn xem xét hoặc không còn căn cứ duy trì; gắn trách nhiệm này với việc khắc phục, bồi thường khi chậm trễ trái pháp luật gây thiệt hại.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề nghị làm rõ cơ chế Tòa án kiểm tra điều kiện thụ lý vụ việc. Khoản 1 Điều 17 quy định Tòa án có trách nhiệm thụ lý vụ việc do Viện kiểm sát khởi kiện, yêu cầu; trường hợp cần làm rõ nội dung thì yêu cầu bổ sung.

Đại biểu Nga đề nghị làm rõ cách chuyển hồ sơ, trả lại hoặc xử lý yêu cầu không đáp ứng điều kiện, tương ứng với thủ tục vụ án dân sự và việc dân sự; đồng thời bảo đảm quyền khiếu nại, kiến nghị theo pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thảo luận, các ý kiến của các đại biểu Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao với những nội dung cơ bản của dự thảo, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thẳng thắn, tâm huyết, đề xuất các phương án chỉnh lý, hoàn thiện những quy định cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị VKSND Tối cao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, liên quan trực tiếp đến con người, quyền công dân và quyền của cá nhân, tổ chức.

Vì vậy, quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội cần bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi hoàn chỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp này.