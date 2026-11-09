Sáng 9/11, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh và Hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non năm 2026.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ sinh non, đồng thời tăng cường sự quan tâm, phối hợp và hành động của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ y tế, gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ sinh non, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lễ mít tinh và Hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non năm 2026 vào sáng ngày 9/11/2026. (Nguồn BYT)

Chiến dịch truyền thông cao điểm từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2026 của Bộ Y tế có chủ đề: “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục”, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chăm sóc trẻ sinh non một cách liên tục, toàn diện, không chỉ tập trung vào các can thiệp cấp cứu, điều trị nhằm cứu sống trẻ trong giai đoạn đầu sau sinh mà còn chú trọng chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề về phát triển thể chất, thần kinh và vận động sau khi trẻ xuất viện. Qua đó, giúp trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất, từng bước hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn liền với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị các đơn vị, địa phương, cộng đồng quan tâm, tăng cường chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai; các đơn vị thực hiện hiệu quả các quy trình chuyên môn về chăm sóc sơ sinh, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và kéo dài đến 2 tuổi, mở rộng và áp dụng chuẩn mực phương pháp chăm sóc; tăng cường chăm sóc theo dõi trẻ sinh non liên tục sau xuất viện.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương, cộng đồng ưu tiên nguồn lực và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở, vùng khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sơ sinh chất lượng. Bộ Y tế cũng kêu gọi đẩy mạnh truyền thông và huy động sức mạnh toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các gia đình có trẻ sinh non…

Trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự đầu tư của Chính phủ, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đạt tiến bộ đáng kể trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tiếp tục có những nỗ lực trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), đặc biệt là các mục tiêu về giảm tử vong mẹ và tử vong trẻ em.

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 22,1‰ năm 2015 xuống còn 16,7‰ năm 2025; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 14,7‰ xuống còn 11,2‰. Tỷ suất tử vong sơ sinh ước tính đạt 9,0‰. Cùng với những tiến bộ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các bệnh viện chuyên khoa sản, nhi đã từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật hồi sức và chăm sóc sơ sinh tiên tiến, áp dụng các hướng dẫn chuyên môn quốc gia về chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh, qua đó cứu sống nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, trong đó có những trường hợp trẻ có cân nặng khi sinh dưới 500 gram.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. (Nguồn: BYT)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc trẻ sinh non tại Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Năng lực chuyên môn, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh còn hạn chế, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở và các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại những khu vực này, tỷ suất tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em dưới 5 tuổi vẫn cao hơn đáng kể so với khu vực đồng bằng và đô thị, cho thấy sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.

Theo thống kê của Quỹ toàn cầu chăm sóc trẻ sơ sinh, mỗi năm trên thế giới có khoảng 13,4 triệu trẻ sinh non. Sinh non hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 100.000 trẻ sinh non; trẻ sinh non và nhẹ cân chiếm trên 50% số ca tử vong sơ sinh.

Những chênh lệch này đặt ra yêu cầu ngành Y tế cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh; tăng cường các can thiệp chuyên môn có hiệu quả để phòng ngừa sinh non, giảm tử vong sơ sinh và bảo đảm mọi trẻ em, dù sinh ra ở bất kỳ địa bàn nào, đều có cơ hội được chăm sóc và phát triển khỏe mạnh.