Bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân vùng mưa lũ

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, từ chiều ngày 10 đến sáng 11/11, mưa lớn liên tục khiến nước sông, suối dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều vị trí. Để bảo đảm an toàn cho người dân, bên cạnh sơ tán, chính quyền xã duy trì lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ.

Liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, việc huy động lực lượng quân sự, công an, các đoàn thể tham gia sơ tán, chốt chặn và khắc phục giao thông là điều kiện quan trọng để phối hợp hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi cần thiết.

Trong điều kiện giao thông miền núi bị chia cắt, công tác bảo đảm sức khỏe người dân đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết. Đối với những trường hợp cấp cứu sản khoa, chấn thương, bệnh tim mạch hoặc người mắc bệnh mạn tính cần điều trị thường xuyên, việc chậm tiếp cận cơ sở y tế có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

Do đó, cùng với phương án sơ tán dân và bảo đảm hậu cần theo chỉ đạo của thành phố, các địa phương phối hợp ngành y tế rà soát nhu cầu khám chữa bệnh tại khu vực có nguy cơ bị cô lập; chủ động chuẩn bị thuốc thiết yếu, vật tư sơ cứu, nhân lực trực và phương án vận chuyển người bệnh khi giao thông gián đoạn.

Tại khu vực Nam Trà My, địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư phân tán và giao thông cách trở khiến công tác chăm sóc sức khỏe người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, từ trung tâm khu vực đến các xã trước đây có nhiều nơi cách 10-40km; từ trạm y tế đến các thôn, khu dân cư, nơi gần nhất cũng đã cách 5km, nơi xa lên đến 20km. Cá biệt, có một số hộ dân cách cơ sở y tế khu vực hơn 60km, trong khi mùa mưa, đường sá thường xuyên bị sạt lở, chia cắt.

Trước thực tế đó, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My chú trọng củng cố mạng lưới y tế cơ sở, bố trí nhân lực, tăng cường trang thiết bị và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Các trạm y tế tổ chức truyền thông phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến tận thôn, nóc. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng y tế duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng tham gia cấp cứu, hỗ trợ người bệnh.

Theo bác sĩ Trần Văn Thu, đội ngũ y tế vùng cao từng nhiều lần vượt mưa lũ để cấp cứu sản phụ, trong đó có những trường hợp sinh khó, tai biến sản khoa cần can thiệp kịp thời. Những tình huống này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của y tế cơ sở, bởi khi giao thông bị chia cắt, việc phát hiện sớm, xử trí ban đầu và phối hợp chuyển tuyến có thể quyết định cơ hội sống của người bệnh.

Tại khu vực Bắc Trà My, việc duy trì nguồn thuốc và vật tư y tế cho tuyến cơ sở cũng được quan tâm. Sau khi các trạm y tế chuyển về UBND cấp xã quản lý, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My phối hợp chính quyền địa phương thực hiện bàn giao, kiểm kê, dự trù và cấp phát thuốc, vật tư, góp phần duy trì hoạt động khám chữa bệnh liên tục.

Duy trì lực lượng y tế tại chỗ, chuẩn bị nguồn thuốc, vật tư thiết yếu và tăng cường phối hợp giữa các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục là yêu cầu quan trọng trong đợt mưa lũ hiện nay. Cùng với cấp cứu, các đơn vị chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.