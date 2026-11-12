Bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định giá hàng hóa những tháng cuối năm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026; định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2026.

Theo đó, Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã rất nỗ lực, cố gắng trong việc kiểm soát chỉ số CPI thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Chính phủ yêu cầu không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến trong những tháng cuối năm và ﻿Tết Nguyên đán 2027.

Những tháng còn lại năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng…; kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với biến động bất thường.

Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân; hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá đến hết năm 2026.

Chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách (giảm thuế xăng, giảm giá điện).

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ; bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá theo thẩm quyền quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh phổ biến, tập huấn các quy định mới về giá; chủ động, khẩn trương tổ chức tiếp nhận kê khai giá theo phân công nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và điều hành giá.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, lãi suất, tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế, chủ động các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, tỷ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu; điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến mặt bằng giá; tổng hợp, phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp...