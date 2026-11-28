Chỉ thị nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công thực chất gắn với khối lượng hoàn thành, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt; đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán để thu hồi tạm ứng. Rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm. Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư, kinh doanh, chi phí tuân thủ. Triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy mạnh thực hiện các chương trình trong khuôn khổ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các chương trình phát triển thị trường trong nước, các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa và kích cầu tiêu dùng. Triển khai các giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu hàng Việt, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, kích cầu tiêu dùng cho hàng Việt... Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai nhằm mở rộng không gian, đối tượng tiêu thụ hàng hóa từ những loại hình, lĩnh vực kinh doanh mới như phát triển hệ thống outlet, phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, khai thác sức mua từ kinh tế bạc, kinh tế ban đêm.

Bộ Công thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình khuyến mại, các hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước có tính tập trung, quy mô lớn, các hoạt động kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm OCOP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kết hợp hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch. Phối hợp với các địa phương, hiệp hội, nền tảng và tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa; mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thế mạnh của địa phương trên môi trường trực tuyến. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; triển khai hiệu quả chương trình Phát triển hạ tầng thương mại biên giới giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng... chú trọng các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán...