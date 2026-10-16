Tại buổi làm việc của lãnh đạo EVN về tình hình sản xuất điện năm 2026, công tác chuẩn bị cung ứng điện mùa khô năm 2027 tại EVNGENCO3. Ảnh: Trà My/Bnews/Vnanet.vn

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNGENCO3 rà soát tình trạng thiết bị, hạn chế sự cố, bảo đảm nguồn nhiên liệu than, khí và dầu dự phòng; tăng cường giám sát kỹ thuật, chủ động phương án vận hành theo tình hình diễn biến thủy văn. Đồng thời, Tổng công ty cần đẩy nhanh các giải pháp kiểm soát, xử lý khí thải, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc cũng chỉ đạo EVNGENCO3 tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2026, chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm 2027; chú trọng nâng cao độ tin cậy tổ máy, bảo đảm nhiên liệu, vật tư dự phòng, bố trí lịch sửa chữa hợp lý và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện EVNGENCO3 cho biết, trong 9 tháng năm 2026, EVNGENCO3 sản xuất 22,105 tỷ kWh, đạt 95,1% kế hoạch 9 tháng và đạt 72,1% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, bằng 111,5 % so với cùng kỳ. Các nhà máy vận hành ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Trong 9 tháng qua, Tổng công ty cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao độ tin cậy thiết bị, tối ưu hiệu quả vận hành và hạn chế sự cố. Năm 2026, EVNGENCO3 triển khai 18 công trình sửa chữa; trong đó, 13 công trình đã hoàn thành.

Tổng giám đốc EVNGENCO3 Lê Văn Danh cho biết, Tổng công ty đang tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị để nâng cao độ tin cậy, khả dụng của tổ máy; chủ động chuẩn bị nhiên liệu, vật tư dự phòng và sắp xếp lịch sửa chữa phù hợp. Các giải pháp được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Theo kế hoạch năm 2027, EVNGENCO3 dự kiến sản xuất 32,6 tỷ kWh; riêng giai đoạn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, sản lượng dự kiến đạt 20 tỷ kWh. Để thực hiện mục tiêu này, Tổng công ty chủ động xây dựng phương án cung ứng nhiên liệu, trong đó nhiên liệu than dự kiến gần 8 triệu tấn, nhiên liệu khí thiên nhiên trong nước và khí tái hóa từ nguồn LNG nhập khẩu, hợp đồng khung cung cấp dầu DO dự phòng cho các Nhà máy điện tuabin khí.

Trước nguy cơ tình hình thủy văn bất lợi trong mùa khô 2027, các đơn vị thủy điện được yêu cầu theo dõi sát lưu lượng nước về hồ, rà soát phương án tích nước và phối hợp với địa phương, điều độ hệ thống điện để xây dựng kế hoạch vận hành, phát điện, điều tiết nước tối ưu, phù hợp.

EVNGENCO3 tiếp tục duy trì lực lượng trực sửa chữa 24/24 giờ trong giai đoạn cao điểm, bổ sung vật tư thiết yếu và tăng cường ứng dụng công nghệ giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm bất thường, phòng ngừa sự cố. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng cũng được rà soát theo hướng hạn chế tối đa việc dừng các tổ máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô, đặc biệt từ ngày 1/4 đến 31/7/2027.

Bên cạnh đó, EVNGENCO3 tiếp tục duy trì quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; kiểm soát các thông số phát thải và đẩy mạnh các giải pháp nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn môi trường mới.