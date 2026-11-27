Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Chiều 27/11, Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; là diễn đàn để đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua nhiều luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương cũng nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc hình thành khung thể chế không đồng nghĩa mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định chưa có nghĩa đã được phân bổ đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao cũng không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện. Những vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời, đúng thẩm quyền; vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo với phương án xử lý cụ thể, không để chính sách chậm phát huy hiệu quả do thiếu phối hợp giữa các cơ quan.

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi chính sách

Đối với giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông trên cơ sở đánh giá thực tiễn, bảo đảm tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải hoặc xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Các kỳ thi cần được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội. Phương án thi phải ổn định, được công bố sớm; việc dạy học hai buổi/ngày không được biến thành hoạt động luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo bảo đảm cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học và địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã được giao. Ưu tiên giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và những địa bàn đang quá tải.

Đối với giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống đại học công lập, nhất là vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia và trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt; tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất, hiệu quả.

Tự chủ đại học phải gắn với nâng cao chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học. Cơ cấu đào tạo cần được định hướng trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước, tập trung vào các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đồng thời bảo đảm hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Về giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp cần trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Giáo dục nghề nghiệp phải chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về huy động nguồn lực xã hội và phát triển giáo dục công lập, tư thục, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Những cơ sở giáo dục tư thục có đóng góp quan trọng cần được ghi nhận, tạo điều kiện phát triển, nhân rộng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng. Đồng thời, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở không bảo đảm chất lượng.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực bảo đảm, thời hạn và kết quả cần đạt được. Việc phân cấp phải tính đến năng lực thực tế và điều kiện thực hiện.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì khoảng cách đến trường quá xa sau sắp xếp. Những kiến nghị, hạn chế đã được chỉ ra phải được theo dõi đến khi khắc phục; những tồn tại kéo dài cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan và người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; sự đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chắt lọc các ý kiến tại Hội thảo, phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương để đề xuất xử lý. Chính phủ chỉ đạo tiếp thu các kiến nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu toàn hệ thống chính trị, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển hóa những quyết sách đúng thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.

Bảo đảm đột phá về thể chế đi đôi với đổi mới tổ chức thực hiện

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao sự phối hợp giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức Hội thảo; đồng thời khẳng định Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong triển khai Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, Phó Thủ tướng cho rằng giáo dục và đào tạo đã đóng góp quan trọng vào nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngân hàng Thế giới ghi nhận Việt Nam đạt kết quả tích cực về giáo dục và phát triển vốn con người so với mức thu nhập; đồng thời thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về giáo dục chất lượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: TẠ LÊ)

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71/NQ-TW, giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Với sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, nhiều chủ trương, quyết sách lớn đã được thể chế hóa và triển khai, trong đó có hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí, chế độ đãi ngộ nhà giáo và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất. Đáng chú ý, 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được khánh thành, đón gần 113.000 học sinh; hơn 110.000 sinh viên theo học các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được cấp học bổng.

Trước yêu cầu mới từ sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ tập trung triển khai.

Theo Phó Thủ tướng, hệ thống thể chế, pháp luật chuyên ngành giáo dục cơ bản đã được hoàn thiện đồng bộ, song vẫn còn những vướng mắc trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tổ chức thi hành pháp luật. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn này, bảo đảm đột phá về thể chế đi đôi với đổi mới tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ đang chỉ đạo rà soát toàn diện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh. Trọng tâm là phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Việc đổi mới phải có lộ trình khoa học, tránh gây xáo trộn. Công tác kiểm tra, đánh giá cần bảo đảm công bằng, khắc phục tình trạng học để thi, chạy theo điểm số, thành tích và ngăn chặn gian lận trong thi cử.

Chính phủ đồng thời tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên và mất cân đối cơ cấu đội ngũ, nhất là tại các đô thị, khu vực đông dân cư. Việc quy hoạch phải dựa trên dự báo dài hạn về dân số, quy mô học sinh, tránh tình trạng dư thừa trong tương lai; phấn đấu cơ bản giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên ngay trong năm học 2026-2027.

Chính phủ đang chỉ đạo sửa đổi Nghị định số 116 nhằm thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng giáo viên. Nguồn lực cũng sẽ được ưu tiên cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn thiếu trường, lớp, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng cho mọi trẻ em.

Đối với giáo dục đại học, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, hướng tới giảm tối thiểu 20% số cơ sở, tập trung nguồn lực và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Cùng với đó, Chính phủ tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và 3-5 đại học tinh hoa có vai trò dẫn dắt hệ thống.

Việc cơ cấu lại ngành, nghề và chương trình đào tạo phải phù hợp mô hình phát triển đất nước; dừng các chương trình không còn nhu cầu xã hội, ưu tiên ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và các lĩnh vực thiết yếu. Công tác quản lý chất lượng cần được siết chặt từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là đối với các ngành sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Các trường đại học cần phát huy vai trò trung tâm tri thức, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, cần được quan tâm đầu tư tương xứng.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu của Trung ương. Việc sắp xếp, giảm đầu mối phải gắn với đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao và ngành, nghề trọng điểm đạt trình độ khu vực, quốc tế. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; triển khai hiệu quả mô hình trung học nghề, thúc đẩy phân luồng bằng chất lượng và sức hấp dẫn của giáo dục nghề nghiệp.

Chính phủ cũng chú trọng tạo điều kiện để người lao động được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và học tập suốt đời.

Về nguồn lực, Chính phủ sẽ bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục theo Nghị quyết số 71; tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia vừa được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh vai trò chủ đạo của đầu tư nhà nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội. Chính phủ đã làm việc với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời chỉ đạo xây dựng nghị định riêng về xã hội hóa giáo dục nhằm tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hài hòa hệ thống giáo dục công lập và tư thục.

Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, Chính phủ đã chỉ đạo đưa kiến thức, kỹ năng về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học từ năm học 2026-2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao xây dựng Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, báo cáo trong tháng 12/2026. Quan điểm của Chính phủ là phát huy tối đa lợi ích của công nghệ đối với giáo dục, đồng thời kiểm soát, hạn chế những tác động tiêu cực đối với học sinh trên môi trường số.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chính phủ trân trọng sự đồng hành, giám sát của Quốc hội; nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại Hội thảo để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.