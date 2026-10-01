Bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị và khả thi về thực tiễn

Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7, dự kiến xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp tới, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến 5 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nội dung về vấn đề quan trọng trình Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội; đồng thời, rà soát, cho ý kiến lần cuối việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ dự phòng thời gian để xem xét những nội dung khác đề xuất bổ sung vào chương trình Kỳ họp, nếu các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ, bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI khai mạc sớm hơn thường lệ, với khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Việc tổ chức phiên họp tháng 10 sớm hơn nhằm tạo thêm thời gian để các cơ quan có điều kiện hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Để tiếp tục chuẩn bị cho Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số yêu cầu cần tập trung quán triệt.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội, các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước. Có 4/5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước.

Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế về công tác xây dựng pháp luật. Vì vậy, đề nghị các cơ quan tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu; phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Riêng đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), khẳng định đây là vấn đề hiện được người dân, doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải làm chặt, làm kỹ; việc hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới phải được xác định là một nhiệm vụ hết sức trọng tâm.

Đặc biệt, để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ngày 28/9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay từ khâu xây dựng pháp luật phải tính kỹ quy định có khả thi hay không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu; phải theo đuổi những vấn đề này đến cùng.

“Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý; đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua, dự án nào chưa đủ điều kiện phải tiếp tục hoàn thiện. Phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra; hồ sơ gửi đến đâu thì khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI sẽ rất áp lực về thời gian, dự kiến diễn ra trong khoảng một tháng (khai mạc ngày 17/10; dự kiến bế mạc ngày 21/11 và có khả năng kéo dài thêm, tùy theo nội dung chương trình).

Sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát những chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa; đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị, không để tình trạng gần sát đến Kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, phải chủ động nhận diện, dự liệu sớm, chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin và các phương án trình thuyết phục.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan không chỉ theo dõi phần việc của cơ quan mình mà phải chủ động nắm những nội dung khác liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Trong tổ chức, điều hành, thực hiện chương trình Kỳ họp, phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chương trình.

Nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chia sẻ áp lực về tiến độ, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành những công việc thuộc thẩm quyền, trình Quốc hội xem xét, quyết định đúng tiến độ, song Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình, kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định; chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ trước, không để đến sát thời điểm mới báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chưa kịp tiến độ, chưa hoàn thiện hồ sơ hoặc đề nghị lùi, rút, điều chỉnh nhiều lần.

Đối với các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến xác đáng, bảo đảm các nội dung trình Quốc hội thực sự chín về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn, góp phần vào thành công chung của Kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành nội dung đầu tiên của phiên họp: cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).