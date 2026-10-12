Bảo đảm các hoạt động Festival Trà Quốc tế diễn ra đồng bộ, an toàn và hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Cuộc họp.

Theo báo cáo tại Cuộc họp, đến nay, các chương trình chuẩn bị cho Festival đang được triển khai theo tiến độ và đã ký hợp đồng với các đơn vị tổ chức sự kiện.

Công tác tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên báo cáo về công tác tuyên truyền Festival.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực diễn ra sự kiện.

Ngành Y tế tập trung chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe, bảo đảm công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng phục vụ Festival.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo tại Cuộc họp.

Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, nơi diễn ra Lễ khai mạc chính thức vào ngày 30-10, các hạng mục mặt bằng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh: Thời gian chuẩn bị Festival không còn nhiều, yêu cầu các tiểu ban khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, bảo đảm thông tin chính thống, thống nhất, chính xác và lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo không gian trà, sớm hoàn thiện danh sách giấy mời và phương án phục vụ ăn uống. Đồng thời, rà soát kỹ các điều kiện tổ chức tại không gian Phố đi bộ, bảo đảm các hoạt động diễn ra đồng bộ, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả.