Bảo đảm các hạng mục của dự án sân bay Long Thành kết nối đồng bộ, hiệu quả

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành, gồm dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành, đường 25C và đường T1. Đây là những tuyến đường đã được đưa vào khai thác, phục vụ vận chuyển hàng hóa, thiết bị thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành, đưa vào khai thác nút giao Tân Hiệp nhằm kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác sẽ tạo kết nối liên hoàn giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, các phương tiện có thể lưu thông thuận lợi từ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai thống nhất sẽ phối hợp, sớm làm việc để thống nhất phương án khai thác, cho phép ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 10/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực nhà ga.

Sau khi kiểm tra các công trình giao thông kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực và đoàn công tác tiếp tục kiểm tra khu vực đang hoàn thiện bên trong nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là hạng mục quan trọng, phục vụ mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại vào cuối năm nay.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra hệ thống mái nhà ga, khu vực làm việc của lực lượng Hải quan, các quầy làm thủ tục check -in tự động và hệ thống băng chuyền hành lý. Đây là những hạng mục nằm trong tổng thể công tác chuẩn bị vận hành, nhằm bảo đảm các khâu phục vụ hành khách được phối hợp đồng bộ khi sân bay đưa vào khai thác.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực và đoàn công tác, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, để đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi đưa sân bay vào khai thác, ACV sẽ tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện. Các đợt thử nghiệm tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Theo ACV, hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không dự kiến sẽ được hoàn tất kiểm tra, chạy thử và xin cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 11 tới. ACV cũng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV, chủ đầu tư Dự án thành phần 3 cho biết, các gói thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, phục vụ mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong tháng 12 tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực check-in cho hành khách.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành có vị thế đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là công trình có ý nghĩa lớn đối với ngành hàng không Việt Nam. Do đó, yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quá trình triển khai dự án đồng bộ, thông suốt; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

ACV được yêu cầu báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các nhà thầu, kế hoạch và mốc thời gian hoàn thành toàn bộ dự án. Đồng thời báo cáo cụ thể phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai thác sân bay Long Thành an toàn, hiệu quả.