Bảo đảm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đầy đủ, đa dạng, an toàn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cam kết tham gia Chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 (FP2030) trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Theo kế hoạch, tỉnh hướng tới bảo đảm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, công bằng và có chất lượng; đồng thời giảm nhu cầu chưa được đáp ứng về kế hoạch hóa gia đình ở thanh niên, vị thành niên, góp phần thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện các biện pháp tranh thai hiện đại.

Cụ thể, đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại; giảm 2/3 số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2025; 90% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả khu vực ngoài công lập, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Cùng với đó, 100% cấp xã tiếp tục triển khai cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn, bản; 100% cấp xã có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình lâm sàng; trên 95% cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai và nâng cao nhận thức về hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên.

Cam kết tham gia Chương trình kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 được kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng tăng cường khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại; đa dạng hóa loại hình, kênh cung cấp dịch vụ; đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn; khuyến khích sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Bên cạnh đó, để giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở vị thành niên, thanh niên; các cơ sở giáo dục sẽ từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới và giới tính thông qua môn học, hoạt động giáo dục, trải nghiệm và tư vấn học đường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi theo hướng dẫn của trung ương. Đối với chất lượng dịch vụ, kế hoạch đặt ra yêu cầu rà soát, củng cố các cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Cam kết tham gia Chương trình FP2030 được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

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