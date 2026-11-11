Bảo đảm bình đẳng, thực chất trong thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 (đợt 2), chiều tối 11/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu chỉnh lý, làm rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc ban hành chính sách, bảo đảm điều kiện để người dân được thực hiện quyền dân chủ bình đẳng, thực chất./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bao-dam-binh-dang-thuc-chat-trong-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-post1147742.vnp