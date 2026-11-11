Bảo đảm bình đẳng, thực chất trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà được tỉnh Phú Thọ cụ thể hóa bằng các cơ chế dân chủ, minh bạch, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thông qua giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.