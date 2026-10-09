Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm lo quyền lợi người lao động

Chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn

Tại Nhà máy gạch Tuynel số 01, hoạt động sản xuất được duy trì với 2 nhóm sản phẩm chủ lực là gạch đất sét nung và gạch không nung. Đặc thù dây chuyền sản xuất có sự tham gia của nhiều loại máy móc, thiết bị, các công đoạn vận hành, gia công và xử lý nguyên liệu tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm, có hại đối với sức khỏe người lao động. Vì vậy, yêu cầu bảo đảm ATVSLĐ được đặt ra thường xuyên trong từng khâu sản xuất.

Theo ông Bùi Văn Quang, Giám đốc điều hành Nhà máy gạch Tuynel số 01, đơn vị chú trọng huấn luyện, hướng dẫn người lao động thực hiện quy trình an toàn theo từng vị trí công việc; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp, thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị và điều kiện làm việc. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, các bộ phận liên quan kịp thời có biện pháp khắc phục, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.

Cùng với các biện pháp kỹ thuật, việc nâng cao ý thức tự bảo vệ của người lao động được coi trọng. Người lao động được hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ, chấp hành quy trình vận hành thiết bị, chủ động nhận diện những yếu tố có thể gây mất an toàn tại vị trí làm việc. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chuyển từ xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ tai nạn lao động ngay từ cơ sở.

Không chỉ tập trung vào an toàn trong vận hành, Công ty còn quan tâm đến điều kiện làm việc, sức khỏe và quyền lợi lâu dài của người lao động. Công tác huấn luyện ATVSLĐ được thực hiện theo từng nhóm đối tượng, gắn với đặc điểm công việc; người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, tổ chức khám và theo dõi sức khỏe theo quy định. Các chế độ bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thực tế sản xuất cho thấy, việc duy trì hoạt động ổn định phải đi đôi với kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại, không vì yêu cầu tiến độ hay sản lượng mà xem nhẹ quy trình an toàn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong bối cảnh sản xuất công nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về năng suất, chất lượng và trách nhiệm đối với người lao động.

Tự động hóa dây chuyền sản xuất góp phần giảm sức lao động, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Công đoàn đồng hành bảo vệ quyền lợi người lao động

Cùng với trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông Gia Tự cho biết: Công đoàn thường xuyên phối hợp với Ban Giám đốc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành quy trình an toàn, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; đồng thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị về điều kiện làm việc, trang bị bảo hộ và những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để phối hợp xem xét, giải quyết.

Công đoàn chú trọng tuyên truyền để người lao động hiểu rõ các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm và những quyền lợi được hưởng, nhất là chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó giúp người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện trách nhiệm của mình, biết bảo vệ quyền lợi chính đáng khi có vấn đề phát sinh.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và Công đoàn góp phần đưa các quy định về ATVSLĐ, chế độ, chính sách đi vào thực tiễn, không chỉ dừng ở văn bản hay hoạt động tuyên truyền. Những kiến nghị liên quan đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động và quyền lợi người lao động được tiếp nhận, trao đổi, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức sản xuất.

An toàn là nền tảng phát triển bền vững

9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cơ bản được duy trì ổn định. Sản lượng gạch đất sét nung đạt khoảng 37,95 triệu viên, gạch không nung đạt hơn 14,26 triệu viên; doanh thu đạt 79,5 tỷ đồng. Công ty hiện có 139 lao động, trong đó 72 lao động nữ; thu nhập bình quân đạt khoảng 9,6 triệu đồng/người/tháng.

Những con số trên không chỉ phản ánh kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn cho thấy yêu cầu duy trì việc làm, thu nhập và bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ lao động trong doanh nghiệp. Trong đó, ATVSLĐ cần được nhìn nhận là một bộ phận không thể tách rời của quá trình tổ chức sản xuất, bởi mỗi nguy cơ được nhận diện, mỗi điều kiện làm việc được cải thiện đều góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và hạn chế những tổn thất đối với doanh nghiệp.

Chị Lương Thị Ngân, Phân xưởng không nung cho biết: Tôi làm việc tại Công ty gần 20 năm, đến nay mức lương khoảng 6 - 7 triệu đồng. Công ty đảm bảo các chế độ cho người lao động, thường xuyên nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn. Chúng tôi mong Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm thường xuyên để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Thời gian tới, Công ty tiếp tục chủ động nguồn nguyên liệu, cân đối sản lượng theo nhu cầu thị trường, đồng thời chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm, duy trì các giải pháp bảo đảm ATVSLĐ, chăm lo đời sống và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Từ trách nhiệm của doanh nghiệp đến vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn, công tác ATVSLĐ đang được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả sản xuất và sự phát triển bền vững. Bởi mục tiêu của sản xuất không chỉ là hoàn thành sản lượng, doanh thu, mà còn phải bảo đảm mỗi người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, được chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng đầy đủ quyền lợi và yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.