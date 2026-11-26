Sau khi kiểm tra thực địa ngày 26/11, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 20/11, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485m², bằng 176% mục tiêu đề án, với 17 gian hàng quốc gia.

Đến ngày 24/11, Tiểu ban Lễ tân đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 nước, trong đó có 11 đoàn cấp bộ trưởng, 3 đoàn cấp tổng tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp thứ trưởng. Tiểu ban sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động song phương, tham quan văn hóa tại Hà Nội theo đề nghị của đối tác.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm phát biểu tại hội nghị.

Về an ninh, an toàn, triển lãm bố trí 12 cổng vào có hệ thống kiểm soát an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các lực lượng triển khai phương án bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra, vào; giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của UAV tại khu vực tổ chức.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao nỗ lực phối hợp của ban tổ chức, cơ quan thường trực và các tiểu ban; cơ bản các nội dung chuẩn bị bảo đảm tiến độ.

Bước vào giai đoạn về đích, đồng chí yêu cầu từng cơ quan, đơn vị hoàn thiện kịch bản, trình tiểu ban phụ trách phê duyệt; rà soát từng khâu, từng vị trí, từ lễ tân, hậu cần đến bảo đảm an ninh, an toàn.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác luyện tập, hợp luyện và bay trình diễn tại lễ khai mạc phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong điều kiện thời tiết mùa đông, các đơn vị cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho lực lượng tham gia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trong nước và quốc tế về triển lãm, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị cần khai thác tối đa cơ hội tại triển lãm để thúc đẩy thương mại quân sự, chuyển giao công nghệ, ký kết hợp đồng; lựa chọn những nội dung hợp tác khả thi, đúng quy định.