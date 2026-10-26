Bảo đảm an toàn trên tuyến đường lên cao nguyên đá mùa Lễ hội Hoa Tam giác mạch 2026

Trên tuyến Quốc lộ 4C quanh co qua những sườn núi, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các xã đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện, kết hợp tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho người dân. Những hoạt động này góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong mùa Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026.

* Chủ động bảo đảm an toàn trên tuyến đường lên cao nguyên đá

Quốc lộ 4C là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm phía Bắc tỉnh Tuyên Quang với các xã vùng cao Cao nguyên đá Đồng Văn. Từ phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, du khách theo tuyến đường này qua những cung đèo uốn lượn giữa núi đá, đến với Cán Tỷ, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Đây cũng là tuyến đường có vai trò quan trọng trong giao thương, vận chuyển hàng hóa, phục vụ đời sống, sản xuất của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi đá tai mèo, những khúc cua liên tiếp và các thung lũng sâu tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho hành trình khám phá cao nguyên đá. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình đèo dốc, đường quanh co, nhiều đoạn có tầm nhìn hạn chế cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Vào những ngày cuối tuần, dịp lễ hội hoặc mùa du lịch cao điểm, lượng phương tiện tăng khiến một số đoạn đường, điểm dừng chân dễ phát sinh tình trạng ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Quốc lộ 4C là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm phía Bắc tỉnh Tuyên Quang với các xã vùng cao Cao nguyên đá Đồng Văn

Tại xã Cán Tỷ, điểm dừng chân Cây nghiến cô đơn là địa điểm thu hút nhiều du khách trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn do phương tiện dừng, đỗ và du khách tập trung chụp ảnh ven đường, Công an xã Cán Tỷ phối hợp với Tổ giao thông số 16 tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện lưu thông, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành quy định về dừng, đỗ xe, không gây cản trở giao thông. Việc chủ động bố trí lực lượng tại những điểm tham quan đông khách góp phần hạn chế ùn tắc, phòng ngừa tai nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm.

Không riêng Cán Tỷ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường trên các tuyến đường dẫn đến Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú, Mèo Vạc và các điểm du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn. Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành quy định về tốc độ, dừng, đỗ phương tiện, chủ động quan sát khi qua những đoạn đường đèo dốc, quanh co. Qua đó góp phần giữ giao thông thông suốt, an toàn trên những cung đường thu hút đông đảo du khách trong mùa hoa tam giác mạch.

Những cô bé người Mông theo cha lên nương, tạo nên hình ảnh bình dị, mộc mạc giữa ruộng hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” cùng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch kéo dài trong những tháng cuối năm thu hút du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn. Với khoảng 400 ha hoa tam giác mạch được gieo trồng phục vụ tham quan, trải nghiệm, việc bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường dẫn đến những điểm du lịch càng trở nên quan trọng.

Trước yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân công nhiệm vụ cho các đội, tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng tại những khu vực trọng điểm. Trên Quốc lộ 4C, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đồng thời hướng dẫn người dân và du khách chấp hành các quy định khi lưu thông qua những đoạn đường đèo dốc, quanh co.

* Nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông từ cơ sở

Cùng với việc bảo đảm an toàn trên các tuyến đường du lịch, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân các xã miền núi. Đây là giải pháp có ý nghĩa lâu dài, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn ngay từ cơ sở.

Tại thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.

Bên cạnh phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông, những hành vi vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, cán bộ Cảnh sát giao thông còn trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành kỹ năng quan sát và xử lý tình huống trên sa hình. Việc kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn thực hành giúp người dân vùng cao nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn trên những tuyến đường đèo dốc.

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Theo Trung tá Nguyễn Quang Diệu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, Quốc lộ 4C là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã vùng cao nguyên đá Đồng Văn, có lưu lượng phương tiện vận tải hành khách và du lịch lớn, trong khi địa hình nhiều đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn trong mùa lễ hội hoa tam giác mạch, đơn vị đã bố trí các tổ công tác thường trực 24/24 giờ trên tuyến, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào hoạt động vận tải hành khách và các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Đơn vị phối hợp với Công an các xã tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại những điểm du lịch đông khách, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến các doanh nghiệp vận tải, cơ sở kinh doanh dịch vụ và người tham gia giao thông.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa lễ hội cũng gắn với mục tiêu phát triển du lịch bền vững của tỉnh Tuyên Quang. Khi lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng đông, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc tổ chức những chương trình văn hóa hấp dẫn hay tạo thêm sản phẩm du lịch mới, mà còn phải bảo đảm các điều kiện để du khách đi lại thuận lợi, an toàn. Một điểm đến thân thiện cần được tạo dựng từ cảnh quan sạch đẹp, dịch vụ văn minh đến trật tự giao thông và ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Giữa mùa hoa tam giác mạch, khi những cung đường vùng cao đón thêm nhiều đoàn khách từ khắp mọi miền, công việc của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở càng thêm bận rộn. Từ những điểm dừng chân bên sườn núi đến các tuyến đường dẫn vào các trung tâm du lịch, sự hiện diện của lực lượng chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông góp phần giữ cho hành trình khám phá cao nguyên đá được an toàn, thuận lợi. Sức hấp dẫn của một vùng đất không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên hay những trải nghiệm văn hóa độc đáo, mà còn ở sự bình yên trên mỗi cung đường, để du khách đến với Tuyên Quang bằng niềm háo hức và trở về với những kỷ niệm đẹp.