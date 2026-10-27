Bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học

QTO - Qua đợt rà soát 223 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh năm 2026, Sở Y tế ghi nhận nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) học đường. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những tồn tại đáng lo ngại về hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng nước sử dụng và khâu vận chuyển suất ăn cần được khẩn trương khắc phục.

Theo báo cáo giám sát, toàn tỉnh hiện có 223 cơ sở giáo dục thuộc diện quản lý, trong đó 220 cơ sở đang tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Hầu hết các trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất bếp ăn, thực hiện nghiêm việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định; 100% cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn đã được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức ATTP.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Tân Mỹ - Ảnh: M.P

Tuy vậy, đợt rà soát cũng chỉ ra một số hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, trong các hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống, phần lớn các đơn vị phân phối chưa cung cấp đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và thiếu giấy kiểm dịch thú y.

Về hạ tầng, một số bếp ăn tại các phân hiệu đã xuống cấp, trần bong tróc, ẩm mốc và hệ thống thoát nước kém. Đặc biệt, nhiều trường học ở vùng khó khăn vẫn đang sử dụng nguồn nước giếng khoan chưa qua xét nghiệm, kiểm định chất lượng để sơ chế, chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập trường, tình trạng vận chuyển thức ăn chín từ bếp chính đến các điểm trường lẻ bằng phương tiện thô sơ, thiếu thiết bị bảo quản chuyên dụng đang diễn ra phổ biến, làm gia tăng nguy cơ nhiễm bẩn và phát triển vi sinh vật gây hại.

Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ nâng cấp hạ tầng bếp ăn, công trình nước sạch cho các điểm trường ven biển, miền núi. Đồng thời, các địa phương và cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát, tổ chức thẩm định năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, kiên quyết yêu cầu bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý và hạn chế tối đa việc vận chuyển suất ăn bằng phương tiện không bảo đảm vệ sinh.