Bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp xã và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 64, ngày 13-9-2026 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa trưa nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương và các cơ sở giáo dục; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm ATTP và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn quản lý.

Nhân viên bếp ăn bán trú Trường Mầm non Nha Trang chuẩn bị bữa ăn cho trẻ.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, căng tin trường học và các đơn vị cung cấp suất ăn; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp suất ăn phải đặt tiêu chí chất lượng dinh dưỡng, ATTP, uy tín và năng lực thực tế lên hàng đầu. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra đột xuất việc thực hiện nghiêm các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn; đẩy mạnh tuyên truyền, công khai số điện thoại đường dây nóng của sở và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận, xử lý phản ánh của phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh những nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phải báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện quy trình lựa chọn cơ sở cung cấp, năng lực, điều kiện bảo đảm, cam kết của các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, suất ăn cho các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát các điều kiện, quy định về bảo đảm ATTP; tăng cường công tác kiểm tra lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc; phối hợp hoàn thiện quy trình phòng ngừa, ứng phó, xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm; tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố về ATTP tại trường học; chủ trì thực hiện số hóa, kết nối, cập nhật và công khai thông tin về các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục theo quy định…

Học sinh Trường Tiểu học Nha Trang ăn trưa tại trường.

UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thực hiện các nhiệm vụ liên quan; kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố khu vực xung quanh cổng các trường học trên địa bàn.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, có bếp ăn, căng tin trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tiếp nhận, kiểm tra, giám sát trực tiếp chất lượng, số lượng suất ăn, quá trình giao nhận thực phẩm và chăm sóc học sinh; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, giao nhận, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định. Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai hằng ngày thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn gốc thực phẩm để cha mẹ học sinh tham gia giám sát; chủ động xây dựng kịch bản xử lý sự cố ATTP; tuyên truyền học sinh không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc...

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tuyên truyền, kiểm soát, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm ATTP, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.