Nghỉ việc giữa chừng, nhiều người lao động đứng trước lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần hay bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia. Ở Gia Lai, có những người đã chọn giữ lại cuốn sổ bảo hiểm xã hội, kiên trì đóng thêm để nối dài thời gian tham gia.