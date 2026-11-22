Bảo đảm an toàn tại các điểm du lịch mùa cao điểm
Bước vào mùa du lịch cuối năm, cùng với sự gia tăng của du khách là áp lực đối với hạ tầng giao thông, đặc biệt tại những địa điểm có địa hình phức tạp, đường đèo dốc. Thực tế tại Vườn Quốc gia Ba Vì cho thấy, bên cạnh việc thu hút khách tham quan, công tác kiểm soát phương tiện, tổ chức giao thông và bảo đảm an toàn cho du khách đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bao-dam-an-toan-tai-cac-diem-du-lich-mua-cao-diem-246261122093948906.htm