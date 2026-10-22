Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công công trình

Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công công trình.

Cụ thể, theo Điều 17, 18, 19, Luật PCCC và CNCH, đối với công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế về PCCC, chủ đầu tư chỉ được khởi công khi đã có văn bản thẩm định thiết kế theo quy định. Trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi yêu cầu về PCCC, phải thực hiện thẩm định lại trước khi thi công phần điều chỉnh.

Trong quá trình thi công xây dựng, công trình phải bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC theo quy định. Các nội dung cần thực hiện gồm: xây dựng nội quy PCCC và CNCH phù hợp với tính chất công trình; bố trí biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn; trang bị phương tiện, hệ thống PCCC phù hợp; phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thi công phải tuân thủ thiết kế PCCC đã được thẩm định. Các đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế và thi công có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Công tác nghiệm thu PCCC được thực hiện theo từng phần, giai đoạn, hạng mục hoặc hệ thống; các bộ phận bị che khuất phải được nghiệm thu trước khi thi công các bước tiếp theo. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm chấp hành việc kiểm tra PCCC của cơ quan Công an, kịp thời khắc phục những tồn tại theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, hành vi tổ chức thi công công trình thuộc diện phải thẩm định thiết kế PCCC khi chưa có văn bản thẩm định theo quy định có thể bị phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng.

Việc thực hiện nghiêm các quy định về PCCC ngay từ giai đoạn thi công là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn cho công trình.