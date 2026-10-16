Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Hội chợ thương mại xã Hòa An

Đoàn kiểm tra phương tiện chữa cháy tại hội chợ.

Hội chợ thương mại được tổ chức tại sân vận động xã Hòa An, diễn ra từ ngày 15 - 25/10, có quy mô 40 gian hàng, kinh doanh đa dạng các mặt hàng tiêu dùng, hàng may mặc, thiết bị điện, thực phẩm chế biến, nông sản,...

Phòng kiểm tra trách nhiệm của đơn vị tổ chức; phương án chữa cháy và CNCH; việc bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ; an toàn hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; điều kiện thoát nạn, đường tiếp cận và nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận đơn vị tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, cơ bản tuân thủ và đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định. Đơn vị xây dựng phương án xử lý tình huống cháy nổ; phân công lực lượng PCCC cơ sở thường trực 24/24 giờ, trang bị phương tiện chữa cháy, hệ thống hoạt động ổn định, không ghi nhận tình trạng quá tải.

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong 10 ngày hoạt động, Ban tổ chức duy trì công tác tự kiểm tra; nhắc nhở các chủ gian hàng quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ngắt thiết bị điện và nguồn nhiệt không cần thiết sau giờ hoạt động; thường xuyên kiểm tra tránh sự cố quá tải, chập cháy; giữ thông thoáng lối đi, lối thoát nạn, không che khuất phương tiện chữa cháy; duy trì nghiêm túc lực lượng thường trực PCCC và CNCH, sẵn sàng xử lý, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC khi có tình huống bất ngờ phát sinh.