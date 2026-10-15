Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Ngày 15/10, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm quốc tế với chủ đề “Công chứng - Thiết chế bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số và môi trường đầu tư nước ngoài”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Chủ tịch Hiệp hội công chứng viên Việt Nam Đào Duy An nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ, dữ liệu số và các phương thức giao dịch điện tử đang mở ra những cơ hội đổi mới mạnh mẽ đối với hoạt động công chứng. Tuy nhiên, việc xác thực thông tin, dữ liệu không đồng nghĩa với việc kiểm soát đầy đủ tính hợp pháp, ý chí tự nguyện và những rủi ro pháp lý của giao dịch. Vì vậy, chuyển đổi số cần gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên, thay vì thay thế chức năng phòng ngừa tranh chấp của hoạt động công chứng.

Đặc biệt, đối với các giao dịch về tài sản có giá trị lớn, việc duy trì cơ chế kiểm soát pháp lý phù hợp ngay từ thời điểm xác lập giao dịch có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền tài sản và củng cố niềm tin của các bên tham gia giao dịch. Đây cũng là yếu tố góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch và ổn định.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Tại tọa đàm, các đại biểu trong nước và quốc tế đã tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề trọng tâm như vai trò và sự cần thiết của công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; mối quan hệ giữa công chứng và dữ liệu số; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công chứng điện tử, kết nối dữ liệu và việc phát huy trách nhiệm của công chứng viên trong môi trường số. Trên cơ sở đó, các ý kiến kiến nghị cần thiết tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về công chứng, phát huy vai trò của thiết chế công chứng trong bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm an toàn giao dịch và xây dựng môi trường đầu tư nước ngoài minh bạch, thuận lợi.

Theo Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam, trong thời gian qua và thời gian tới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công chứng. Vì vậy, việc nghiên cứu, sửa đổi chính sách, pháp luật về công chứng cần hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, chứ không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Đánh giá cao những trao đổi tại tọa đàm, đặc biệt là các ý kiến của chuyên gia quốc tế, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho rằng Việt Nam có thể nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm hay từ các quốc gia có hoạt động công chứng phát triển sớm. Tuy nhiên, việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của Việt Nam.