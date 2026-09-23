Bảo đảm an toàn PCCC trong trường học đầu năm học mới
Một năm học mới bắt đầu. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định nề nếp dạy và học, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Bởi tại trường học, chỉ một sự cố cháy nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng học sinh, giáo viên và tài sản.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bao-dam-an-toan-pccc-trong-truong-hoc-dau-nam-hoc-moi-post669354.antd