Bảo đảm an toàn PCCC trong trường học đầu năm học mới

Rời nhà đi hái nấm từ sáng nhưng đến chiều vẫn chưa trở về, người phụ nữ ở Gia Lai khiến gia đình lo lắng, tổ chức tìm kiếm nhiều nơi. Đến khuya cùng ngày, bà được phát hiện cách nhà hàng chục km trong tình trạng kiệt sức sau nhiều giờ dầm mưa.