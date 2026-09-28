Bảo đảm an toàn nguồn và lưới điện trong hệ thống điện quốc gia

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo toàn quốc về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cùng đại diện các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị vận hành, truyền tải, phân phối điện cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, sửa chữa và chủ động phát triển dịch vụ kỹ thuật nội địa là giải pháp chiến lược của toàn ngành điện. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần bảo đảm vận hành an toàn cho hạ tầng hiện hữu, mà còn tạo nền tảng vững chắc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030.