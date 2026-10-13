Bảo đảm an toàn neo đậu tàu cá

Phương tiện cơ giới nạo vét luồng lạch khu neo đậu tàu cá An Hòa. Ảnh: QUANG VIỆT

Khẩn trương hoàn thiện khu An Hòa

Không khí thi công đang diễn ra khẩn trương tại khu neo đậu tàu cá An Hòa (xã Núi Thành) khi hàng loạt phương tiện cơ giới của các đơn vị thi công đẩy nhanh nạo vét luồng chạy tàu, khu neo đậu và vùng nước phía trước kè.

Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết, sau thời gian tuyên truyền, vận động, các hộ dân nuôi cá lồng bè trong khu neo đậu tàu cá đã tự nguyện tháo dỡ lồng bè để địa phương bàn giao mặt nước cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đẩy nhanh triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang.

Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 426,5 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý là 286,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 140 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2026.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá An Hòa có diện tích 140ha, đảm bảo năng lực trú đậu an toàn cho 1.200 tàu công suất từ 300CV đến hơn 1.200CV của ngư dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Ngư dân kỳ vọng khu neo đậu tàu cá An Hòa sau khi hoàn thành nạo vét sẽ bảo đảm an toàn cho tàu cá neo đậu. Ảnh: QUANG VIỆT

Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành được gần 70% khối lượng nạo vét với hơn 677.000/977.000m3.

Cùng với nhanh chóng hoàn thiện khối lượng nạo vét còn lại, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đường kết nối dài 0,85km nối khu neo đậu tàu cá An Hòa với cảng cá Tam Quang để hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại ở phía nam thành phố.

Ngư dân Trần Trắng (thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành), chủ tàu lưới vây QNa-90794 công suất 822CV cho biết, ngư dân đang mong đợi cơ quan chức năng hoàn thành khối lượng nạo vét còn lại ở khu neo đậu tàu cá An Hòa. Khi khu neo đậu tàu cá được hoàn thiện sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho tàu cá công suất lớn mỗi khi có bão.

“Tôi và cộng đồng ngư dân mong mỏi ngành chức năng khẩn trương thi công xong đường nối từ khu neo đậu tàu cá đến cảng cá để ngư dân thuận tiện về hậu cần như bán cá, sửa chữa tàu, thu mua lưới, đá cây phục vụ cho mỗi chuyến biển”, ngư dân Trần Trắng nói.

Sửa chữa, nâng cấp âu thuyền

Âu thuyền Thọ Quang đang được Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đầu tư nâng cấp. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cùng với đầu tư nâng cấp cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà), ngành chức năng đã huy động nguồn vốn của Trung ương để đầu tư nâng cấp âu thuyền Thọ Quang, bảo đảm neo đậu an toàn cho tàu cá của ngư dân trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung.

Kè mái nghiêng phía đông nam âu thuyền Thọ Quang đã được gia cố, nâng cấp. Ban quản lý đã sửa chữa những vị trí lún sụt, bổ sung gia cố đất đắp, lớp đá đệm, mái đá lát bị xuống cấp và chịu ảnh hưởng từ hoạt động thi công nạo vét âu thuyền trước đây. Đến nay đã bảo đảm tính ổn định của công trình kè, chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho tàu cá neo đậu và tạo mỹ quan khu vực.

Hiện nay, Ban Quản lý âu thuyền và cảng Đà Nẵng đang làm chủ đầu tư dự án sửa chữa, thay thế 10 phao neo đang hư hỏng tại âu thuyền Thọ Quang. Theo đó, sửa chữa một số phao còn nổi, thay thế các phao đã hư hỏng chìm xuống đáy âu thuyền và phao bị rò nước đang chìm.

Mục đích dự án là phục vụ tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão an toàn, khai thác an toàn hệ thống phao neo, ngăn chặn thiệt hại cho tàu thuyền ngư dân vào neo đậu trong mùa mưa bão. Dự án từ ngân sách của thành phố dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026 này.

Cảng cá gắn liền với âu thuyền Hồng Triều ở xã Duy Nghĩa. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, sau khi đầu tư, nâng cấp các hạng mục nâng cao độ mặt kè xung quanh khu neo đậu, nạo vét luồng, chắn gió bảo vệ tàu cá, âu thuyền Hồng Triều trên địa bàn đã kiên cố, bảo đảm an toàn cho tàu cá vào neo đậu.

Tuy vậy, do biến động dòng chảy, khu vực luồng lạch dẫn tàu cá vào neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều đã bị cát bồi lắng. Vào thời điểm cao triều, tàu cá vẫn an toàn di chuyển vào âu thuyền, nhưng lúc thấp triều, tàu cá rất dễ bị mắc cạn.

“Để tránh thiệt hại cho tàu cá của ngư dân, rất mong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đoàn đi khảo sát, nhận diện hạn chế và có giải pháp khơi thông luồng lạch dẫn vào âu thuyền. Cảng cá Hồng Triều đã xây dựng xong bên cạnh âu thuyền Hồng Triều, mong lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố đưa vào sử dụng và thực hiện các thủ tục mở cảng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận cảng cá chỉ định, qua đó giúp ngư dân thuận tiện bán hải sản, ổn định lâu dài về hậu cần nghề cá”, ông Hoàng đề xuất.