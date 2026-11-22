Người lao động chờ làm thủ tục hưởng chế độ về bảo hiểm xã hội. Ảnh: Nhật Dương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua sáng 21/11. Luật mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng chưa mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung ở lần sửa đổi này.

NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Về đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, đã bổ sung nguyên tắc bảo toàn vốn và minh bạch nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội phải an toàn, bền vững, hiệu quả.

Đây là nội dung được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, nhằm tăng cường yêu cầu bảo vệ nguồn vốn của quỹ trong quá trình đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tiếp thu dự án Luật. Ảnh: Quochoi.vn.

Luật giao Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa danh mục cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ, bảo đảm các nguyên tắc đầu tư theo quy định của luật.

Đồng thời, trong quá trình sửa đổi Nghị định số 212/NĐ-CP, Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu quy định tiêu chí có chất lượng tốt, an toàn đối với các ngân hàng được bổ sung vào danh mục đầu tư được xem xét nhận tiền gửi từ Quỹ bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng quỹ; trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong hoạt động đầu tư quỹ, phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm mô hình quản lý hành chính mới, khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đặc thù trực thuộc Bộ Tài chính, không còn là cơ quan thuộc Chính phủ.

Về các nội dung tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động.

Bao gồm: Chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Các chính sách này sẽ được báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền khi trình Đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật trong thời gian tới.

Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm mục tiêu, tính ổn định của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để thống nhất hướng dẫn về nguồn ngân sách, bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo hướng tách bạch, minh bạch, cụ thể phần phụ cấp được hưởng và phần ngân sách có trách nhiệm đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thành việc chuyển kinh phí từ ngân sách nhà nước vào Quỹ bảo hiểm xã hội để hoàn trả khoản đã tạm ứng chi trả trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2027.

CẮT GIẢM ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NHƯNG KHÔNG HẠ THẤP YÊU CẦU AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cũng liên quan đến lĩnh vực lao động, an sinh xã hội, sáng cùng ngày, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Báo cáo giải trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Luật được hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ người lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời đổi mới phương thức quản lý Nhà nước, cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Quochoi.vn.

Về quyền của người lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, dự thảo bổ sung quyền của người lao động trực tiếp thông tin về tai nạn lao động với cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức công đoàn. Đáng chú ý, nghiêm cấm đe dọa, chi phối, cản trở việc khai báo, cung cấp thông tin và xử lý tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Luật chuyển từ cơ chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện sang cơ chế thông báo hoạt động, đồng thời tăng cường hậu kiểm. Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, đây là bước đổi mới phương thức quản lý, giảm tiền kiểm đối với điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho tổ chức cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp. Chuyển trọng tâm sang kiểm soát chất lượng thực chất và xử lý nghiêm khi vi phạm.

Dự thảo giao Chính phủ quy định việc phân công quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, phân định thẩm quyền thanh tra, kiểm tra theo hướng không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là mỗi lĩnh vực, mỗi khâu quản lý phải xác định được cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp và thẩm quyền xử lý, tránh tình trạng nhiều cơ quan cùng quản lý nhưng trách nhiệm cuối cùng không rõ.

Về bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, dự thảo hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng.

Đối với lao động trên nền tảng số, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ lao động và mức độ kiểm soát công việc trên thực tế, không chỉ căn cứ vào tên gọi của hợp đồng hay cách thức tổ chức giao dịch.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.