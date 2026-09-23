Bảo đảm an toàn, minh bạch bữa ăn bán trú

Công khai, minh bạch bữa ăn bán trú để phụ huynh cùng theo dõi. Ảnh: ĐVCC

Minh bạch bữa ăn bán trú

Tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê) hiện có 1.624 học sinh ăn bán trú. Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức bán trú.

Nhà trường ký hợp đồng với Công ty HAV cung cấp thực phẩm, đồng thời chú trọng yêu cầu về nguồn gốc, xuất xứ và khả năng truy xuất thực phẩm. Các khâu giao nhận, kiểm tra nguyên liệu và tổ chức chế biến được thực hiện theo quy trình nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ở Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Liên Chiểu), việc kiểm soát nguyên liệu cũng được đặt lên hàng đầu. Cô Nguyễn Thị Thùy Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm bao gói, gia vị và các nguyên liệu khác, nhà trường yêu cầu phải có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản theo quy định.

Để phụ huynh nắm rõ bữa ăn hằng ngày của trẻ, nhà trường thực hiện công khai thực đơn, bữa ăn trong nhóm phụ huynh có thêm thông tin để theo dõi chất lượng bữa ăn, kịp thời phản ánh khi có vấn đề cần trao đổi.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đối với các trường tổ chức bán trú, ngành giáo dục xác định an toàn thực phẩm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự an toàn của học sinh.

Thời gian qua, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ các khâu, từ nguồn cung cấp thực phẩm đến tổ chức chế biến và phục vụ bữa ăn. Các trường thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, ưu tiên những nhà cung cấp có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng, ổn định, có khả năng truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Cùng với kiểm soát nguồn cung, nhà trường tăng cường kiểm tra thực phẩm ngay tại khâu giao nhận. Ban đại diện cha mẹ học sinh được phối hợp giám sát chất lượng, số lượng thực phẩm, quy trình chế biến và bữa ăn của học sinh.

Nhà trường kiên quyết từ chối thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn hoặc có dấu hiệu hư hỏng, thực hiện nghiêm bếp ăn một chiều, tách biệt thực phẩm sống và chín, sử dụng riêng dụng cụ chế biến nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. Các trường thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị bếp và kiểm soát côn trùng...

Chi cục An toàn thực phẩm thành phố hướng dẫn các cơ sở thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Tại các trường miền núi, việc tổ chức bữa ăn bán trú còn gắn với đặc thù học sinh ăn, ở tại trường trong thời gian học tập. Thầy Nguyễn Trung Tâm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dang (xã Tây Giang) cho biết, năm học 2025 - 2026, trường có 276 học sinh, việc tổ chức bữa ăn hằng ngày càng đòi hỏi nhà trường kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm và quy trình chế biến.

Hiện nhà trường thực hiện kinh phí theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Nhà trường chú trọng lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm bảo đảm để cung ứng hằng ngày cho học sinh, đồng thời thực hiện các quy trình về vệ sinh, an toàn thực phẩm và lưu mẫu thức ăn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, toàn xã hiện có 4 trường học, gồm 1 trường mầm non, 1 trường THCS dân tộc nội trú và 1 trường liên cấp tiểu học, THCS bán trú, với khoảng 2.560 học sinh ăn bán trú tại trường. Với số lượng học sinh lớn, yêu cầu về an toàn thực phẩm càng trở nên cấp thiết; đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và duy trì nguồn thực phẩm ổn định.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm thành phố, hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện được duy trì và phát triển theo chiều sâu tại 44 cơ sở trong chuỗi cung ứng thịt heo, thịt bò, thịt gà và trứng gà trên địa bàn.

Để hỗ trợ các cơ sở, bếp ăn tập thể tổ chức bữa ăn an toàn, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm gắn với ứng dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể.

Các đơn vị cũng được hướng dẫn sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm và ứng dụng Danang City Food để tra cứu thông tin sản phẩm. Qua đó, từng bước hình thành phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, giúp các đơn vị nhận diện nguy cơ và chủ động xây dựng quy trình kiểm soát phù hợp.

Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, đặt ra yêu cầu quản lý bữa ăn học đường, nhất là bữa ăn bán trú phải chặt chẽ hơn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thành trong tháng 9/2026.

Các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cũng phải được kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện an toàn thực phẩm. Trường hợp không bảo đảm yêu cầu phải kiên quyết dừng hợp đồng.

Đặc biệt, các trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và có thể kiểm tra trực tiếp nơi chế biến đối với suất ăn từ bên ngoài.