Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam đã được tổ chức tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngay từ những ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an các phường liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến đường phụ cận. Trong các ngày 18, 19 và 20/11, lực lượng chức năng duy trì các tổ công tác tại những vị trí trọng điểm, chủ động điều tiết phương tiện, phục vụ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chương trình.

Đến sáng 21/11, khi lượng người và phương tiện đổ về khu vực tổ chức sự kiện tăng cao, các tổ công tác CSGT đã có mặt từ sớm tại những vị trí được phân công. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động, lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn, phân luồng phương tiện, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường dẫn vào khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Công tác đón dẫn, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và các đoàn tham gia sự kiện được triển khai theo đúng phương án. Tại các nút giao và tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức, cán bộ, chiến sĩ chủ động điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, đồng thời kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đội CSGT số 1 phối hợp với Công an các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm bảo đảm an ninh, giao thông phục vụ Lễ khai mạc sáng 21/11.

Các lực lượng duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được UBND TP Hà Nội tổ chức tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026). Chương trình giới thiệu tới công chúng những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội, với sự tham gia trực tiếp của khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đến từ các xã, phường trên địa bàn.

Sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tiếp tục được tổ chức tại các địa điểm quanh hồ Hoàn Kiếm như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử, ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay... Các hoạt động kéo dài đến hết ngày 22/11, dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức.

Trước mật độ người và phương tiện có thể gia tăng trong thời gian diễn ra sự kiện, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng tại các tuyến, nút giao trọng điểm, phối hợp với Công an cơ sở tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông. Người dân khi di chuyển qua khu vực hồ Hoàn Kiếm cần chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi vào các khu vực đang tổ chức hoạt động tập trung đông người.

Cán bộ Đội CSGT số 1 ứng trực làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng các phương tiện qua khu vực hồ Gươm.

Phương tiện ô tô dừng đỗ trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô liên tục được lực lượng CSGT cùng Công an phường tuần tra nhắc nhở đẩy đuổi, đảm bảo giao thông thông suốt.

Lực lượng chức năng không chỉ phải bảo vệ an toàn các hoạt động chính mà còn cần chủ động kiểm soát địa bàn, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh

Việc bố trí lực lượng từ sớm, duy trì phân luồng trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam an toàn, thuận tiện.