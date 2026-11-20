Lễ hội Ooc Om Boc là một trong những sự kiện góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Các hoạt động tại lễ hội sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo du khách, người dân đến tham quan tại địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm TTATGT tại Hội chợ xúc tiến thương mại TP Cần Thơ trong chuỗi sự kiện lễ hội Ooc Om Boc năm 2026.

Vì vậy, để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của lễ hội, Công an phường Phú Lợi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm ANTT tại các địa điểm tổ chức lễ hội.

Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ quán triệt bảo đảm TTATGT lễ hội Ooc Om Boc năm 2026.

Lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở được huy động, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các đơn vị chức năng bố trí các chốt chặn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, phòng chống cháy, nổ tại các khu vực đông người, các tuyến đường trung tâm và các khu vực diễn ra hoạt động của lễ hội, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trước, trong và sau lễ hội.

Trung tá Trần Thanh Hà, Trưởng Trạm CSGT Mỹ Xuyên cho biết: “Đơn vị huy động 100% quân số, bố trí 30 chốt phân luồng, điều tiết phương tiện tại những nút giao trọng điểm, hạn chế phương tiện dồn vào khu vực tổ chức sự kiện và kịp thời giải tỏa khi xảy ra ùn ứ cục bộ, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện”.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 với 87 đội nam, nữ tham gia tranh tài.

Đối với chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo diễn ra vào tối 21/11 tại Công viên 30/4, Trạm CSGT Mỹ Xuyên bố trí lực lượng tại các nút giao dẫn vào công viên để hướng dẫn phương tiện lưu thông, dừng, đỗ đúng quy định. Công tác điều tiết tập trung vào hai thời điểm phương tiện ra, vào nhiều nhất là trước giờ khai mạc và ngay sau khi chương trình kết thúc.

Điểm nhấn của lễ hội là Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro. Giải có 84 đội đăng ký tranh tài, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ. Với số đội đăng ký cao nhất từ trước đến nay, giải dự kiến thu hút đông người dân và du khách đến xem, cổ vũ. Lưu lượng phương tiện, người đi bộ trên các tuyến đường dẫn vào khán đài dự kiến tăng cao trước giờ thi đấu và khi khán giả rời khu vực đua.

Công an phường Phú Lợi triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội.

Trạm CSGT Mỹ Xuyên phối hợp Công an địa phương bố trí lực lượng tại các nút giao dẫn vào khán đài; những vị trí có đông người qua đường; hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các hướng phù hợp, đồng thời xử lý các trường hợp dừng, đỗ gây cản trở giao thông. Khi lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra va chạm, các tổ công tác phối hợp điều tiết, giải tỏa ùn ứ và giữ lối lưu thông cho phương tiện làm nhiệm vụ.

Tại khu vực hội chợ, Lễ cúng Trăng và các địa điểm tổ chức hoạt động khác của lễ hội, Công an TP Cần Thơ bố trí lực lượng tại các lối ra vào và nút giao lân cận. Cán bộ, chiến sĩ theo dõi sát lưu lượng xe, hướng dẫn phương tiện ra vào và kịp thời phân luồng, điều tiết khi lượng xe tăng cao, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Cùng với công tác phân luồng, bảo đảm TTATGT tại các địa điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách.

Thượng tá Võ Thanh Toàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Cần Thơ yêu cầu Trạm CSGT Mỹ Xuyên phối hợp chặt Công an địa phương và đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện phương án sát với tình hình tại từng địa điểm. Đồng thời lưu ý CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử đúng mực khi hướng dẫn người dân trong quá trình làm nhiệm vụ.

Với tinh thần “Chủ động - kịp thời - hiệu quả”, Công an TP Cần Thơ quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, góp phần vào sự thành công của lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.