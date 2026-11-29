Ảnh minh họa. (Nguồn: TRẦN VŨ THÀNH)

Những thay đổi trong tổ chức sản xuất và quan hệ lao động đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách an toàn, vệ sinh lao động theo hướng thực chất, linh hoạt và sát với từng nhóm đối tượng. Luật sửa đổi lần này hướng tới tháo gỡ bất cập trong quản lý, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và bảo vệ tốt hơn người lao động.

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

Nhiều năm làm việc tại Phân xưởng sửa chữa toa xe Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, anh Nguyễn Mạnh Tiến đã quen với những ca làm việc ban đêm trong điều kiện nắng nóng hoặc mưa rét, tiếp xúc thường xuyên với máy móc, thiết bị kỹ thuật. Đặc thù công việc đòi hỏi công nhân phải tuân thủ nghiêm quy trình, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và kiểm tra kỹ thiết bị trước khi thao tác. Anh Tiến chia sẻ: “Chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Mỗi người phải có ý thức bảo vệ mình và đồng nghiệp”. Anh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại, cải thiện nhà xưởng và tăng cường huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống mất an toàn.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt có lực lượng lao động đảm nhiệm nhiều công đoạn vận hành, phục vụ và sửa chữa phương tiện. Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp tập trung nhận diện nguy cơ tại từng vị trí công việc, kiểm soát các hoạt động có mức độ rủi ro cao, trang bị bảo hộ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. “An toàn lao động không phải là khẩu hiệu, mà phải trở thành ý thức tự giác và trách nhiệm thường xuyên của từng cán bộ, người lao động; đồng thời là trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu mỗi đơn vị”, ông Tuấn khẳng định.

Công ty Xây dựng Du lịch Thương mại dịch vụ Hưng Quốc, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hoạt động trong lĩnh vực may mặc và kinh doanh. Ông Trần Trọng Long, Giám đốc Công ty cho biết, doanh nghiệp chú trọng phòng cháy, chữa cháy, trang bị khẩu trang, cải thiện không gian làm việc và xây dựng quy trình xử lý nguyên, vật liệu sau sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn mong muốn được tham gia thêm các lớp tập huấn về an toàn lao động dành cho cả người quản lý và công nhân.

Chị Nguyễn Thị Kim Liên, 44 tuổi, công nhân Công ty Hưng Quốc cho biết, người lao động được trang bị khẩu trang tại các bộ phận cắt, ủi; kho, xưởng có nội quy, tiêu lệnh và bình chữa cháy.

Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Chị mong muốn điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện, công tác chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn xử lý tình huống mất an toàn được quan tâm hơn.

Đổi mới quản lý người lao động

Ngày 21/11/2026, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, tập trung điều chỉnh các quy định về tổ chức bộ máy, phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và bổ sung những nội dung tăng cường bảo vệ người lao động.

Theo Cục Việc làm, Luật tập trung vào các nhóm nội dung: bổ sung quyền thông tin về tai nạn lao động; đổi mới quản lý hoạt động huấn luyện theo cơ chế thông báo và hậu kiểm; hoàn thiện việc khai báo, điều tra tai nạn lao động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân định trách nhiệm quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông; hoàn thiện vai trò của Công đoàn và mạng lưới an toàn, vệ sinh. Những chính sách lớn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các nhóm lao động mới sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật.

Tiến sĩ Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với nội dung tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ, nhất là những quy định tăng quyền của người lao động, phát huy vai trò Công đoàn và nâng cao chất lượng huấn luyện. Ông Đoan lưu ý, việc chuyển sang cơ chế thông báo hoạt động huấn luyện phải đi kèm kiểm soát chất lượng, tránh phát sinh giấy phép con hoặc thủ tục hành chính dưới hình thức khác. Đối với cơ sở dữ liệu an toàn, vệ sinh lao động, cần xác định rõ lộ trình xây dựng, nguồn lực và trách nhiệm cập nhật, chia sẻ thông tin, hạn chế kê khai trùng lặp. Cần rà soát việc thực hiện chính sách khám sức khỏe theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, gắn với quy định của Luật Phòng bệnh về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, bảo đảm không bỏ sót người lao động.

Làm rõ định hướng hoàn thiện chính sách, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, Luật được sửa đổi theo hai yêu cầu xuyên suốt là: tăng cường bảo vệ người lao động, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và đổi mới phương thức quản lý nhà nước, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Hai yêu cầu phải được triển khai song hành, bởi cải cách thủ tục không đồng nghĩa với hạ thấp tiêu chuẩn an toàn.

Thứ nhất, về quyền của người lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, Luật bổ sung quyền của người lao động trực tiếp thông tin về tai nạn lao động với cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức Công đoàn; nghiêm cấm hành vi đe dọa, chi phối, cản trở việc khai báo, cung cấp thông tin và xử lý tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và trách nhiệm của Công đoàn cũng được hoàn thiện nhằm tăng cường bảo vệ người lao động.

Thứ hai, về đổi mới hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, việc chuyển từ cơ chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sang cơ chế thông báo nhằm giảm tiền kiểm, tạo thuận lợi cho tổ chức cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp. Trọng tâm quản lý được chuyển sang hậu kiểm, kiểm soát chất lượng thực chất và xử lý nghiêm vi phạm.

Hiệu quả của chính sách cần được thể hiện bằng khả năng phòng ngừa tai nạn, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Thứ ba, về phân định trách nhiệm quản lý nhà nước, Luật làm rõ trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực; giao Chính phủ quy định việc phân công quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra cũng được phân định theo hướng xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp và thẩm quyền xử lý. Mỗi lĩnh vực, mỗi khâu quản lý phải có đầu mối chịu trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng nhiều cơ quan cùng quản lý nhưng trách nhiệm cuối cùng không rõ.

Thứ tư, về bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, Luật hoàn thiện quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. Đối với lao động trên nền tảng số, việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ lao động và mức độ kiểm soát công việc trên thực tế, thay vì chỉ dựa vào tên gọi hợp đồng hoặc cách thức tổ chức giao dịch.

Hiệu quả của chính sách cần được thể hiện bằng khả năng phòng ngừa tai nạn, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe người lao động. Điều đó đòi hỏi sự đồng bộ giữa quy định pháp luật, năng lực quản lý và trách nhiệm thực hiện của doanh nghiệp.