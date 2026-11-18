Ngày 17-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đập và vận hành một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Sông Cái (xã Bác Ái Tây), Bà Râu (xã Thuận Bắc), Suối Dầu (xã Suối Dầu). Đây là những hồ chứa có khả năng tác động lớn đến vùng hạ du khi thực hiện xả điều tiết. Qua kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình, tập trung hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ; hạn chế thấp nhất tình trạng xả điều tiết dồn dập với lưu lượng lớn, gây ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Chênh lệch dung tích giữa các hồ

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại hồ Bà Râu.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Lê Phạm Hòa Bình - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, hồ Sông Cái có diện tích lưu vực 750km², dung tích gần 220 triệu m³. Đến 6 giờ ngày 17-11, hồ tích trữ 176,5 triệu m³ nước, đạt 80,3% dung tích thiết kế. Hiện nay, Dự án Gia cố đường lên vai đập chính và hố xói tràn xả lũ hồ Sông Cái - Hệ thống hồ Sông Cái đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đối với hồ Bà Râu, công trình có diện tích lưu vực 29km², dung tích gần 4,7 triệu m³, tích trữ nước đạt 89% dung tích thiết kế.

Theo đánh giá của đơn vị quản lý, lượng nước tại 2 hồ cơ bản bảo đảm phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các nhu cầu sử dụng nước trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Tuy nhiên, xét trên toàn hệ thống, 24 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận quản lý có tổng dung tích hơn 502 triệu m³, hiện mới tích trữ khoảng 337 triệu m³, đạt 67,2% dung tích thiết kế. Mức tích trữ này thấp hơn so với bình quân các năm trước vào cùng thời điểm.

Hồ chứa nước Suối Dầu.

Tại khu vực phía bắc tỉnh, tình trạng thiếu hụt nguồn nước so với cùng kỳ cũng đáng chú ý. Ngoại trừ hồ Suối Dầu đã tích trữ nước đạt 81% dung tích thiết kế (32,78 triệu m³), hầu hết các hồ khác đều có mực nước thấp, như: Hồ Cam Ranh đạt 52%, hồ Đá Bàn đạt 31%... Ông Nguyễn Thái Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết, 19 hồ chứa do công ty quản lý có tổng dung tích khoảng 213 triệu m³, hiện mới tích trữ khoảng 120 triệu m³, đạt 56% dung tích thiết kế.

Chủ động điều tiết nước

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra tại hồ Sông Cái.

Dự báo năm 2027, tình hình khô hạn trên địa bàn tỉnh có thể diễn biến gay gắt, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong khi đó, hiện nay vẫn trong thời điểm cần chủ động ứng phó với mưa lũ. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tích trữ nước cho mùa khô và dành dung tích phòng lũ. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa chủ động hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, nhất là tại những hồ đã tích trữ nước trên 80% dung tích thiết kế và các hồ có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động kinh tế vùng hạ du khi xả điều tiết.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa và lưu lượng nước về hồ; duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, thiết bị vận hành, hệ thống quan trắc, thông tin liên lạc và các điều kiện bảo đảm an toàn hồ, đập. Nhân lực, vật tư, phương tiện phải được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ.

Hồ chứa nước Sông Cái.

Đối với các hồ có mực nước tích trữ cao, cần chủ động rà soát, đánh giá dung tích phòng lũ; căn cứ diễn biến thời tiết, dự báo lượng mưa và lưu lượng nước về hồ để hạ thấp mực nước đón lũ theo quy trình vận hành đã được phê duyệt. Việc điều tiết phải phù hợp với khả năng tiêu thoát lũ của vùng hạ du, bảo đảm an toàn công trình và khu vực chịu ảnh hưởng. Các đơn vị cần duy trì quan trắc, tính toán lượng nước về hồ, dự báo khả năng gia tăng dung tích, chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án vận hành từ sớm, không để bị động trước những đợt mưa lớn. "Các hồ chỉ duy trì mực nước tích trữ khoảng 70 - 80% dung tích thiết kế, tùy đặc thù từng hồ và nguồn sinh thủy. Trong quá trình vận hành, các đơn vị phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xả lũ ồ ạt gây ngập úng, thiệt hại cho vùng hạ du. Việc thông báo xả điều tiết phải được thực hiện kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phương án phòng tránh, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân", đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh.

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