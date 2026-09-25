Bảo đảm an toàn hồ, đập mùa mưa bão

Hồ chứa nước Suối Thỏ đang được thi công nhiều hạng mục. Ảnh: QUANG VIỆT

Đẩy nhanh thi công

Dự án hồ chứa nước Suối Thỏ (xã Tiên Phước) là công trình thủy lợi trọng điểm của thành phố. Công trình không chỉ cung ứng nguồn nước phục vụ tưới cho 400ha đất canh tác nông nghiệp mà còn cung cấp nước sinh hoạt, phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường sinh thái kết hợp giao thông nông thôn, phát triển du lịch.

Đến nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng nhiều hạng mục gồm đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ; đường quản lý tuyến số 1, 2, 3; hệ thống điện chiếu sáng. Chủ đầu tư đang triển khai thi công nhà quản lý, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 này. Tuy nhiên, hạng mục hệ thống tuyến ống cấp nước chưa thể triển khai thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho hay, hạng mục hệ thống ống cấp nước đã được UBND xã Tiên Phước ban hành thông báo thu hồi đất khoảng 900 thửa nhưng chưa thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường, chưa có mặt bằng để triển khai thi công xây dựng.

Ông Tân đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh khu vực 10 tập trung nhân lực, chủ động phối hợp với UBND xã Tiên Phước và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác kiểm đếm, khẩn trương thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 30/10 để chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch.

Ngành chức năng đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: QUANG VIỆT

“Mùa bão lũ đang đến, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc để dự án về đích. Công tác an toàn thi công, an toàn hồ, đập và an toàn cho nhân lực, phương tiện đặt lên hàng đầu”, ông Tân nói.

Ông Phạm Quang Đông, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

Theo đó, đơn vị xây dựng phương án bảo vệ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức vận hành thử các trạm bơm, giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống tiêu thoát nước. Bên cạnh đó, phát quang phạm vi bảo vệ công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai…

Giải quyết các vướng mắc

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo vệ các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đang gặp không ít khó khăn.

Hồ chứa nước Thái Xuân cần được đầu tư nâng cấp đập chính. Ảnh: QUANG VIỆT

Hiện nay, năng lực quản lý hồ chứa của các tổ chức thủy lợi cơ sở ở địa phương còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng các quy định về thiết bị quan trắc, hồ sơ lưu trữ nên phát sinh khó khăn trong quản lý, vận hành.

Nhiều hồ thủy lợi nhỏ nằm tại khu vực có điều kiện đường đi lại khó khăn, cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, thông tin liên lạc còn thiếu nên gây trở ngại cho công tác ứng cứu công trình khi có sự cố.

Nhiều lòng hồ thủy lợi hiện nay bị bồi lắng ảnh hưởng đến quá trình cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân...

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan chức năng đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng lập kế hoạch tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng nhỏ của các đập, hồ chứa nước đang quản lý, khai thác.

Bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để vận hành công trình; thường xuyên kiểm tra an toàn công trình; bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế khi có sự cố vận hành. Theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn, áp dụng các công nghệ tiên tiến để vận hành bảo đảm an toàn công trình.

“UBND các xã, phường quản lý công trình thủy lợi cần triển khai sớm công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập lụt cho người dân hạ du các đập, hồ chứa nước. Có phương án sơ tán nhân dân ở hạ du các đập, hồ chứa nước, kịp thời tổ chức triển khai nếu có sự cố”, ông Trương Xuân Tý nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp sửa chữa các hồ chứa nước, các đập, công trình thủy lợi cũng như hỗ trợ kinh phí để lắp đặt các hệ thống giám sát vận hành cho các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, chỉ đạo chủ đầu tư dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) thực hiện các nội dung quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn thành phố có 92 hồ chứa nước các loại, 917 đập, 269 trạm bơm, hơn 4.140km kênh mương các loại. Trong đó, không ít công trình thủy lợi đang hư hỏng, cần cấp thiết gia cố, nâng cấp, đảm bảo an toàn.

Đến nay có 21 đập bị thấm, thấm nặng là đập chính 1, 2 hồ chứa nước Đông Tiển (xã Thăng Phú) đang được dự án WB8 triển khai thi công, sửa chữa. Còn 19 đập bị thấm nhẹ hơn gồm đập Dương Lâm thuộc hồ chứa nước Phú Ninh; đập chính hồ chứa nước Việt An; đập chính, đập phụ hồ chứa nước Vĩnh Trinh; đập chính hồ chứa nước Thái Xuân; đập chính, đập phụ hồ chứa nước Thạch Bàn; đập phụ 1B hồ chứa nước Đông Tiển…

Trong khi đó, có 2 tràn xả lũ chưa được gia cố là Hố Lăng và Hòa Khê, 7 tràn xả lũ bị xói lở, trong đó nặng là Đồng Nghệ, Hòa Trung, nhẹ là Phước Hà, Việt An, Vĩnh Trinh, Nước Rôn, Phú Ninh.