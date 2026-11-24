Máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành chiều 15/12/2025. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo Công an thành phố Đồng Nai, tại sân bay Long Thành, khu vực cấm bay gồm các xã, phường: Long Thành, Long Phước, Nhơn Trạch, Xuân Quế, Phước An, Xuân Đường, Bình An và Dầu Giây.

Khu vực hạn chế bay gồm các xã, phường: Dầu Giây, Phước Thái, An Phước, Xuân Lập, Hàng Gòn và Cẩm Mỹ.

Trước thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân, nhất là những người sinh sống, làm việc tại các địa bàn thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay, chủ động tìm hiểu, nắm rõ phạm vi và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Tuyệt đối không tự ý điều khiển UAV, drone, flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không để hoạt động bay trái phép ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

“Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ an toàn hoạt động hàng không, góp phần để sân bay Long Thành vận hành an toàn, ổn định ngay từ những chuyến bay đầu tiên”, Công an thành phố Đồng Nai thông tin.

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ chính thức khai thác thương mại theo dự kiến từ ngày 24/12/2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.