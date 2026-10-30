Bảo đảm an toàn hạ tầng đường bộ qua miền Trung trước nguy cơ sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bảo đảm an toàn giao thông trước tình hình mưa lớn kéo dài tại khu vực từ Quảng Trị - Đà Nẵng, nguy cơ sạt lở cao. Ảnh minh họa.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Do đất đã bão hòa nước, nguy cơ sạt lở taluy, sụt lún nền và mặt đường vẫn có thể tiếp tục xảy ra ngay cả khi mưa đã giảm.

Vì vậy Cục Đường bộ yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II, III; các Sở Xây dựng từ Quảng Trị đến Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.

Đặc biệt chú ý các tuyến đường qua khu vực miền núi, đèo dốc như Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới, Quốc lộ 1 qua khu vực Chân Mây - Lăng Cô, đèo Hải Vân thuộc TP Huế và TP Đà Nẵng.

Các tuyến Quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc đi qua khu vực TP.Đà Nẵng.

Cùng với việc rà soát, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị dự phòng; bố trí sẵn tại những vị trí trọng điểm theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Công tác tuần đường, kiểm tra hiện trường phải được tăng cường, thực hiện thường xuyên, kể cả ban đêm, tập trung tại các ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực trũng thấp, đoạn đường có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, mái taluy cao.

Chú ý phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như nứt taluy, đất đá lăn rơi, nước đục chảy ra từ sườn dốc, mực nước sông, suối dâng nhanh để kịp thời cảnh báo và có biện pháp xử lý.

Tại các vị trí nguy hiểm, phải bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Đối với các tình huống xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, Cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý, khắc phục, với mục tiêu khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt, an toàn.

Trong thời gian tuyến đường chưa thể thông xe, phải tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và cảnh báo đầy đủ cho người tham gia giao thông, không để phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Với các công trình đang thi công, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương rà soát, triển khai phương án phòng ngừa thiên tai theo quy định.