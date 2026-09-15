Bảo đảm an toàn giao thông trong năm học mới

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ATGT, ngành Giáo dục tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm bảo đảm một năm học mới an toàn, trong đó có ATGT. Chúng tôi đã và sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) để tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho học sinh”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các trường học - Ảnh: P.X.D

Trường THPT Vĩnh Định (xã Triệu Cơ) nằm ở khu vực đồng bằng, có 46 lớp với gần 1.900 học sinh. Trường nằm trên một tuyến đường giao thông nông thôn, hằng ngày có đông người và nhiều loại phương tiện lưu thông như xe đạp, xe máy, ô tô cá nhân, xe ben, xe tải... Thậm chí, một số phương tiện trọng tải lớn cũng đi qua, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Thầy giáo Dương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Định cho hay: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của ATGT, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, góp phần bảo đảm ATGT trong trường học và trên đường đến trường”.

Em Đoàn Phước Thịnh, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Vĩnh Định bày tỏ: “Em và các bạn thường nhắc nhau chấp hành pháp luật về ATGT, sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Chúng em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi đúng phần đường, làn đường; không lạng lách, đánh võng, không dàn hàng hai, hàng ba; chú ý quan sát, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông và hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn cho mình và những người cùng tham gia giao thông”.

Tại Trường THPT Lê Lợi (phường Nam Đông Hà), mật độ phương tiện qua lại khá cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Thầy giáo Đặng Hoàng Quý, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trường THPT Lê Lợi có 32 lớp, với hơn 1.350 học sinh. Trước khi bước vào năm học mới, trường đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT; trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh bằng những hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả; tổ chức cho cha mẹ hoặc người giám hộ ký cam kết không giao phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trước mắt, các hoạt động tập trung vào dịp khai giảng năm học mới và Tháng cao điểm về ATGT”.

Ông Phạm Văn Sanh, phụ huynh có con học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (ở phường Nam Đông Hà) cho biết: “Cha mẹ học sinh đồng tình với chủ trương bảo đảm ATGT trong năm học mới và nhắc nhở con em tuân thủ nghiêm các quy định về ATGT, bởi ai cũng mong muốn con em mình được an toàn mỗi khi ra đường, mỗi khi đến trường, đi đến nơi về đến chốn”.

Bên cạnh sự chủ động của ngành Giáo dục và gia đình, vai trò của lực lượng chức năng, nhất là CSGT, là hết sức quan trọng. Thượng tá Lê Văn Hà, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với ngành Giáo dục phổ biến pháp luật về ATGT đường bộ đến các trường học trên địa bàn. Tại mỗi địa bàn xã, đơn vị bố trí ít nhất 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT trong tháng 9.

Song song với đó, đơn vị tham mưu Công an tỉnh mở các lớp đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn cho những độ tuổi phù hợp theo quy định, góp phần nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện cho học sinh. Đây cũng là một nét mới trong công tác bảo đảm ATGT năm nay. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh; tổ chức chuyên đề về ATGT đối với học sinh.

Sau tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh vi phạm, cũng như trường hợp giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện, nhằm bảo đảm ATGT ở mức cao nhất.

Cùng với sự chủ động của ngành Giáo dục, lực lượng chức năng và nhà trường, mỗi phụ huynh, học sinh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn. Đó không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên mỗi hành trình đến trường.