Bảo đảm an toàn giao thông mùa nước nổi ở Tây Đô

Với vị trí trung tâm vùng châu thổ Cửu Long, hằng ngày trên các tuyến đường thủy ở TP Cần Thơ có hàng ngàn lượt phương tiện vận tải hàng hóa, tàu chở khách du lịch và hàng trăm bến khách ngang sông hoạt động nhộn nhịp. Giữ cho những chuyến tàu cập bến an toàn, bảo đảm thông suốt mạch máu giao thông thủy trong mùa nước nổi là nhiệm vụ trọng tâm được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Cần Thơ thực hiện quyết liệt.

Cán bộ Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông thủy cho hành khách đi phà.

Chủ động ứng phó, đẩy mạnh tuyên truyền

Phòng CSGT chủ động ứng trực quân số, tăng cường bám luồng, bám tuyến, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Phòng CSGT kiểm tra chặt chẽ người điều khiển và phương tiện nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Công an TP Cần Thơ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền trực tiếp về kiến thức an toàn giao thông đường thủy cho các chủ phương tiện, tài công và người dân sinh sống ven sông.

Trên các luồng tuyến giao thông đường thủy nội địa, công tác tuần tra, kiểm soát được các tổ công tác thực hiện khép kín. Cùng với việc rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, giấy phép bến bãi, bằng cấp chuyên môn của thuyền viên, công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài công được siết chặt nhằm kịp thời ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ tai nạn.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Cần Thơ bám luồng, bám tuyến, giữ an toàn trên các tuyến sông.

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT tổ chức hơn 4.500 cuộc tuần tra, kiểm soát với hơn 14.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua kiểm tra hơn 19.000 trường hợp, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Bảo đảm an toàn cho người dân, hàng hóa

Trung tá Trương Chí Nghĩa, Trạm trưởng Trạm CSGT đường thủy Nhơn Nghĩa A cho biết: “Đơn vị phụ trách tuyến kênh xáng Xà No dài 50km, lượng phương tiện qua lại rất lớn nên cán bộ, chiến sĩ trạm luôn ứng trực 100%, bám sát địa bàn, tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm để bà con an tâm đi lại”.

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Phòng CSGT phối hợp kiểm tra điều kiện hoạt động đối với các phương tiện thủy nội địa.

Lực lượng CSGT đã tiến hành gần 300 cuộc kiểm tra bến khách, kiên quyết đình chỉ các bến đò, phương tiện không đủ điều kiện an toàn, đồng thời trao tặng hàng trăm áo phao cứu sinh cho người dân.

Ông Lê Thanh Hoàng, chủ bến đò ngang trên kênh xáng Xà No cam kết: “Trước khi xuất bến, tôi đếm đủ người, nhắc bà con và học sinh mặc áo phao đàng hoàng rồi mới cho đò chạy”.

Phương tiện vận tải hành khách ngang sông hoạt động trên địa bàn phường Ô Môn (TP Cần Thơ).

Phường Ô Môn hiện có 8 bến khách ngang sông, phần lớn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân và học sinh, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa nước nổi.

Du khách mặc áo phao khi tham quan du lịch sông nước Cần Thơ.

Công an phường đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn cho các chủ bến, chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định, tổ chức cho 100% chủ bến trên địa bàn ký cam kết chấp hành bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, không chở quá số người quy định và không sử dụng phương tiện không đủ điều kiện để vận chuyển hành khách.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra điều kiện hoạt động của bến, phương tiện, giấy phép hoạt động, đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện và các trang thiết bị an toàn, cứu sinh.

Anh Lê Văn Tài (người có 20 năm kinh nghiệm trong vận tải hành khách đường thủy) cho biết, với phương tiện chở 10 người, anh trang bị 12 áo phao, đồng thời kiểm tra còi và các trang thiết bị cần thiết trước khi đưa phương tiện vào hoạt động.

Tại bến khách ngang sông Ô Môn, ông Huỳnh Trung Chánh (chủ bến) cho biết, khi mưa to, gió lớn là cho phương tiện tạm dừng hoạt động, chờ thời tiết ổn định mới tiếp tục đưa, đón hành khách.

Dù nước dâng cao hay mưa dông bất thường, những chuyến tuần tra của CSGT Công an TP Cần Thơ vẫn tiếp tục trên khắp các luồng tuyến. Sự hiện diện thường xuyên của các anh góp phần giữ vững mạch máu giao thông đường thủy, bảo vệ bình yên cho mỗi chuyến đi.