Bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa lũ

Bên cạnh những tuyến đường có chất lượng bảo đảm, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều con đường, đoạn đường, cầu, cống đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là những tuyến đường huyết mạch, có nhiều người và phương tiện qua lại. Chẳng hạn, tuyến đường đi qua cầu Bồ Bản, xã Nam Cửa Việt-là một đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Triệu Phong trước kia, nay đã xuống cấp.

Ông Hoàng Ngọc Mẫn, một người thường xuyên qua lại khu vực này, cho biết: “Tôi thường xuyên chạy xe qua cầu Bồ Bản. Đáng lo ngại là cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, lún xuống cả gang tay nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp; ngay cả biển cảnh báo nguy hiểm cũng không có. Người dân rất lo lắng. Đi thì e ngại vì sợ rủi ro nhưng nếu không đi qua cây cầu này thì phải vòng vèo khá xa, rất bất tiện”.

Cầu A Cho, một trong những vị trí cần chú ý về an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh phía Nam Quảng Trị - Ảnh: P.X.D

Khi chúng tôi phản ánh vấn đề này với cơ quan chức năng địa phương, ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng cho hay: “Sở Xây dựng đang làm việc với cơ quan quản lý vốn để thu xếp nguồn vốn cho các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Ở địa bàn miền núi, câu chuyện ATGT vào mùa mưa lũ càng trở nên phức tạp, khó lường. Đơn cử như đoạn đường từ cuối xã Hiếu Giang, phía bắc sông Hiếu, ngược về phía tây, chạy qua xã Hướng Hiệp, nối lên xã Hướng Phùng. Đây là con đường độc đạo, được xem là thuận tiện nhất để từ vùng cao về Quốc lộ 9. Tuy nhiên, tuyến đường có nhiều đoạn xuống cấp, cầu, cống hư hỏng, khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Anh Phan Sơn, người dân thôn Cam Thành, ở gần khu vực này cho biết: “Mùa nắng còn có thể đi lại được, dù cũng khó khăn, vất vả nhưng đến mùa mưa thì khi bà con trên bản Cát, xã Hướng Phùng, bị đau ốm mà đưa về thì rất đáng lo, vì đường sá hầu như không thể đi được”.

Chúng tôi vừa theo chân lực lượng chức năng khảo sát tuyến đường Hồ Chí Minh phía Nam tỉnh Quảng Trị, bắt đầu từ cầu treo Đakrông đến Tà Rụt, dài hơn 50km, rồi vào Huế và nối với Quốc lộ 15D lên tận Cửa khẩu quốc tế La Lay dài 12km. Phải nói rằng, đường Hồ Chí Minh phía Nam có nhiều đoạn khá đẹp, có biển báo, gương cầu khá an toàn, nhưng cũng còn rất nhiều đoạn đường xấu, xuống cấp trầm trọng khiến giao thông vừa không thông thoáng, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một hạn chế phổ biến trên tuyến đường này là cây cối hai bên đường che khuất tầm nhìn. Đó có thể là cây dại, cũng có thể là cây rừng trồng. Điều này càng làm tăng mức độ nguy hiểm khi các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, tại Km254+800 và Km254+500, theo lực lượng chức năng cần được bổ sung gương cầu lồi, gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ 40km/h và phát quang cây cối hai bên đường để không che khuất tầm nhìn. Tại hai đầu cầu A Cho, một bên núi cao, một bên vực sâu, cần phát quang cây cối để lái xe dễ quan sát, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Hay tại Km286+900 và Km287+500, mặt đường rất xấu, đất đá đổ xuống, ổ gà, ổ voi chi chít.

Tình hình đường sá như vậy tác động không nhỏ đến chất lượng giao thông cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Ông Mai Thành Long, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, cho rằng: “Quốc lộ 15D có nhiều đoạn cua tay áo, rất hiểm trở, cùng với cầu treo Đakrông đang xuống cấp, rõ ràng ảnh hưởng đến hoạt động giao thương hàng hóa, kể cả nội địa cũng như xuất, nhập khẩu. Giao thông trên tuyến đường này cần sớm được cải thiện để góp phần tăng trưởng kinh tế”.

Trung tá Trần Đăng Tú, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần khảo sát tuyến đường này và cũng rất lo ngại về ATGT, nhất là vào mùa mưa lũ. Chúng tôi tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng, cơ quan quản lý đường bộ liên quan sớm có giải pháp nâng cấp cầu, đường; gắn thêm biển báo, gờ giảm tốc, gương cầu lồi ở những vị trí cần thiết.

Về phía các xã có đường Hồ Chí Minh đi qua, chúng tôi rất mong muốn chính quyền sở tại quan tâm, ban ATGT các xã hoạt động tích cực hơn nữa, phát quang cây hai bên đường để tầm nhìn thông thoáng, thiết thực bảo đảm ATGT trên tuyến đường này”.