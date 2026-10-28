Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, xây dựng điểm đến an toàn

Tỉnh cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng, phân vùng hoạt động đường thủy nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tạo điều kiện phát triển du lịch bền vững.

Ca nô đón khách du lịch tham quan Cù Lao Mai Nhà chưa bảo đảm quy định khi khu vực bờ biển tại xã Ô Loan chưa có bến thủy nội địa. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Xử lý nghiêm vi phạm

Hệ thống sông, đầm, vịnh và khu vực biển ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk có địa hình phức tạp, dòng chảy biến động theo mùa, khiến hoạt động giao thông đường thủy nội địa gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, hạ tầng giao thông đường thủy chưa đáp ứng được tốc độ phát triển du lịch ngày càng tăng. Thực tế này dẫn đến tình trạng một số hoạt động vận chuyển hành khách, vui chơi giải trí trên mặt nước diễn ra tự phát, chưa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.

Từ đầu năm đến nay, tại các khu vực như vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài, Hòn Nưa, đầm Ô Loan, Cù Lao Mái Nhà xuất hiện tình trạng người dân sử dụng ca nô, mô tô nước, thuyền SUP, bè nổi… khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý và an toàn giao thông. Nhiều cá nhân, tổ chức chưa được cấp phép vẫn lén lút vận chuyển khách tham quan, bất chấp quy định pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định. Trong 9 tháng năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã kiểm tra 69 phương tiện, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm; phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho 37 chủ phương tiện và yêu cầu 22 chủ phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Anh L.T.V. (chủ ca nô chở khách du lịch ra đảo Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan) cho biết, trước đây, anh đã ký cam kết với lực lượng chức năng về việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, anh vẫn vi phạm khi chở khách du lịch ra đảo dù chưa bảo đảm đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan. Qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an, anh nhận thức được những nguy cơ mất an toàn và cam kết không tái phạm.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, các vi phạm chủ yếu của tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thủy gồm: phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng; trên phương tiện không trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ sơ cứu; thuyền viên, người lái phương tiện vi phạm quy định về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn…

Việc phân vùng hoạt động vui chơi giải trí trên mặt nước một số nơi tại tỉnh Đắk Lắk chưa rõ ràng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trung tá Lê Viết Lập, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nói riêng và trật tự, an toàn xã hội nói chung, đơn vị đã phối hợp với Công an các xã, phường và các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm tra tại những khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động vui chơi, giải trí trên biển nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tạo điều kiện hoạt động hợp pháp

Sau khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy của doanh nghiệp và người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt, một số chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm, thậm chí tái phạm. Lực lượng chức năng đã kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đáp ứng đủ điều kiện an toàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách.

Chị Trần Thị Hoa, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chị rất thích trải nghiệm các tour du lịch biển, đảo tại Đắk Lắk. Khi đến tham quan khu vực biển Tuy Hòa, chị đã tham gia các trò chơi trên biển. Qua công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, chị nhận thức rõ hơn về việc bảo đảm an toàn cho bản thân và lựa chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện trước khi tham gia các hoạt động giao thông đường thủy.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra lồng ghép tuyên truyền chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy. Ảnh: TTXVN phát

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nhu cầu du lịch ngày càng tăng, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thiện; nhiều phương tiện phải thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm tại các địa phương khác...

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này. Trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, xây dựng bến cảng, phân luồng tuyến, lắp đặt hệ thống báo hiệu và công bố các tuyến được phép khai thác; đồng thời sớm phân vùng cụ thể đối với các hoạt động vui chơi, giải trí trên sông, biển để vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo điều kiện phát triển du lịch.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất UBND tỉnh đầu tư các bến thủy nội địa quy mô nhỏ với kinh phí thấp và thời gian khai thác ngắn, nhằm quản lý hoạt động vận chuyển hành khách trong thời gian chờ triển khai các dự án đầu tư bến thủy nội địa theo quy hoạch chung của tỉnh. Các bến thủy nội địa quy mô nhỏ có kết cấu công trình đơn giản, bảo đảm an toàn cho hành khách lên, xuống phương tiện và cho phương tiện cập bến.

Việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy và hoàn thiện hạ tầng bến thủy nội địa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là điều kiện quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.