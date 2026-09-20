Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mưa lũ

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, sạt lở đất và các tình huống thiên tai, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông tại Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát ở khu vực bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, nơi neo đậu phương tiện, các công trình đang thi công và các vị trí có nguy cơ sạt lở, dòng chảy xiết. Qua đó, kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Phương tiện thủy hoạt động trên sông Hồng.

Tại bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng (Hà Nội), Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Bát Tràng tiến hành kiểm tra thực tế bến đò và các khu vực dân cư sinh sống, làm ăn trên sông. Lực lượng chức năng cũng rà soát các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh và tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ người, tài sản.

Người dân được hướng dẫn kiểm tra dây neo, áo phao, dụng cụ cứu sinh và chủ động di chuyển người, phương tiện, tài sản đến nơi an toàn khi có diễn biến bất thường. Công tác này cũng giúp địa phương chủ động hơn trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tuyên truyền, cảnh báo và hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, đơn vị xác định việc triển khai các phương án ứng phó, duy trì trực ban, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng trực tiếp đến những khu vực dân cư sinh sống trên sông để thăm hỏi, nắm bắt khó khăn và kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát các khu vực xung yếu. Cùng với đó, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực, chuẩn bị đầy đủ hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và an toàn giao thông đường thủy.