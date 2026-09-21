Bảo đảm an toàn du lịch chợ nổi Cái Răng mùa mưa bão

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy khu vực chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở các phương tiện chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông đường thủy.

Ngay tại Bến tàu du lịch An Bình, nơi khởi hành của nhiều chuyến tàu tham quan chợ nổi Cái Răng, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc nhưng linh hoạt, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 kiểm tra giấy phép hoạt động và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện tại Bến tàu An Bình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, giấy phép hoạt động của bến, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển cùng những yêu cầu an toàn khác. Đặc biệt, các thiết bị cứu sinh, cứu đuối cũng được kiểm tra trực tiếp. Những trường hợp áo phao xuống cấp, dây buộc không bảo đảm hoặc bình chữa cháy hết hạn đều được nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện khắc phục, thay mới kịp thời.

Song song với kiểm tra tại bến, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 thường xuyên kiểm soát trên các tuyến sông. Việc duy trì lực lượng trên tuyến vừa góp phần phát hiện, phòng ngừa vi phạm, vừa nâng cao ý thức chấp hành quy định của chủ phương tiện và người điều khiển tàu, thuyền.

Kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng hoạt động của bình chữa cháy trang bị trên tàu du lịch. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chủ động hướng dẫn du khách sử dụng áo phao đúng quy cách; đồng thời nhắc nhở thuyền trưởng chú ý quan sát, bảo đảm tốc độ và an toàn khi lưu thông qua khu vực đông phương tiện.

Cách làm gần gũi, trách nhiệm giúp công tác kiểm tra an toàn giao thông không trở thành rào cản đối với hoạt động du lịch mà góp phần tạo tâm lý yên tâm cho du khách.

Anh Huỳnh Thanh Phương, nhân viên bảo vệ Ban Quản lý Bến tàu du lịch An Bình cho biết, tiêu chí an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Du khách đến bến được hướng dẫn và kiểm tra việc trang bị áo phao trước khi xuống tàu; trong quá trình di chuyển, nhân viên thường xuyên nhắc nhở không tự ý cởi áo phao, không ngồi ở khu vực trước mũi, sau lái hoặc thò tay, chân ra ngoài.

Kiểm tra chi tiết điều kiện an toàn và chất lượng các dụng cụ cứu sinh, áo phao phục vụ du khách tham quan. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo anh Phương, khi thời tiết xấu, bến tuyệt đối không cho tàu xuất bến. Chỉ khi điều kiện thời tiết bảo đảm, tàu mới được phép hoạt động. Người điều khiển phương tiện cũng phải thường xuyên quan sát phía trước, phía sau và chủ động nhắc nhở hành khách tuân thủ các quy định an toàn.

Chợ nổi Cái Răng không chỉ là điểm tham quan nổi tiếng mà còn là nét văn hóa đặc trưng của Cần Thơ. Trong mùa mưa bão, việc chủ động phòng ngừa rủi ro có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển khách trên sông.

Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, chủ động kiểm soát và nhắc nhở phương tiện chở khách chấp hành nghiêm quy định an toàn khi di chuyển trên luồng tuyến. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 xác định công tác kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa sự cố. Bên cạnh xử lý những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn chủ bến, chủ phương tiện và người điều khiển nâng cao ý thức tự giác, chủ động khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Việc duy trì tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ nổi Cái Răng trong mùa mưa bão góp phần bảo đảm hoạt động vận chuyển khách diễn ra an toàn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch đường thủy.

Kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật và giấy tờ chuyên môn của người lái tàu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sự trách nhiệm, tận tụy và thái độ hòa nhã của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng góp phần tạo hình ảnh thân thiện, an toàn đối với du khách khi trải nghiệm chợ nổi Cái Răng. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động du lịch sông nước tại Cần Thơ duy trì sức hút, đồng thời bảo đảm mỗi chuyến tham quan là một hành trình an toàn đối với người dân và du khách.