Bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão

Theo đó, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phải thường xuyên rà soát hiện trạng công trình đang thi công, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn, nhất là trong thời điểm thời tiết bất lợi. Việc thi công phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn cho công trình, tài sản, thiết bị, phương tiện và khu vực lân cận.

Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường dọn dẹp, vệ sinh tại công trình và khu vực xung quanh, đặc biệt là đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và các công trình xây dựng dở dang; đẩy nhanh việc hoàn trả mặt đường, vỉa hè; duy trì đầy đủ biển báo, cảnh báo và rào chắn tại khu vực thi công. Đối với các công trình tại khu vực đồi núi, ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở hoặc thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, các đơn vị phải rà soát, kiện toàn phương án phòng, chống thiên tai.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong thi công và vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.