Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi. (Ảnh: Bảo Hân)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 29/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Tổng lượng mưa từ chiều tối 27 đến hết ngày 29/10 tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 60 đến 130mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn và đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, chú ý các công trình trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cần có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại, bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; cấp nước sạch nông thôn; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn; khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp, hoặc đến thời điểm được phép tích nước, cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với dự báo mưa, bảo đảm tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô tới; xây dựng kịch bản vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Các hồ chứa có cửa van xả lũ cần chủ động sẵn sàng các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ và có nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời tranh thủ tích nước và bảo đảm an toàn công trình.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để bảo đảm nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.