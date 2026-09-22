Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Bảo Hân)

Theo cảnh báo từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi hơn 200mm.

Vì vậy, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các địa phương kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó bảo đảm an toàn. Đặc biệt quan tâm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, ngầm, dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị.

Đối với các hồ chứa đang khai thác sử dụng hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cần có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước; bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời rà soát, tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, úng để có phương án ứng phó phù hợp tình hình mưa và khả năng tiêu úng; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Mặt khác, khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng cần vận hành tối đa công trình thủy lợi để tiêu nước, chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao và vùng trũng, thấp.

Các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời gian được phép tích nước cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để bảo đảm nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.