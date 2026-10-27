Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Mưa lớn khiến ngập ngầm tràn, đường giao thông; lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27/10, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Công điện số 19/CĐ-TL-ATĐ, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Theo công điện, các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và cấp nước sạch nông thôn cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa, lũ; kiểm tra an toàn công trình, đặc biệt là các hồ chứa đang thi công, công trình xuống cấp, hư hỏng có nguy cơ xảy ra sự cố. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí lực lượng trực gác, cảnh báo và hạn chế người qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Đối với công trình đang thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý các hạng mục dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị. Với các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, phải áp dụng biện pháp hạn chế hoặc không tích nước phù hợp với tình hình thực tế.

Cục yêu cầu các địa phương khẩn trương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập lụt, úng; chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, cần vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, ưu tiên bảo vệ khu dân cư, khu công nghiệp, vùng trũng thấp và diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đối với các hồ chứa có dung tích trữ thấp hoặc đã đến thời điểm được phép tích nước, các đơn vị cần rà soát kế hoạch, tổ chức tích nước phù hợp với dự báo mưa nhằm tăng lượng nước dự trữ, chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô do ảnh hưởng của El Nino. Đồng thời, cần xây dựng các kịch bản vận hành khi xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa có cửa van xả lũ chủ động xây dựng phương án vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Các địa phương cần hướng dẫn người dân thu gom, trữ và xử lý nước trong trường hợp thiếu nước sạch; sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, đồng thời chủ động tích trữ nước sinh hoạt tại hộ gia đình để phòng ngừa sự cố.

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí nhân lực thường trực tại những công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống bất thường ngay từ giờ đầu. Tình hình an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và việc vận hành công trình phòng, chống ngập úng phải được báo cáo thường xuyên về Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi.

Theo bản tin lúc 9 giờ ngày 27/10/2026 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến 29/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, tổng lượng mưa từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10 phổ biến từ 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.