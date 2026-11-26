Chủ động vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: BẢO HÂN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Vì vậy, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra, rà soát an toàn công trình, chú ý các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó.

Đồng thời, các địa phương đặc biệt quan tâm an toàn các công trình thủy lợi đang thi công, lưu ý với các công trình dưới sâu, ngầm, dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng; các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước.

Ngoài ra, cần tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp tình hình mưa, năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn; khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Cùng với đó, cần khẩn trương tích nước các hồ chứa phù hợp với tình trạng an toàn công trình, bảo đảm tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới; lưu ý chủ động vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động sẵn sàng các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ; có giải pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa mới phát sinh hư hỏng trong các đợt mưa lũ vừa qua và các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.