Các công trình thủy lợi sẵn sàng vận hành bơm tiêu nếu xảy ra ngập úng. (Ảnh: NGUYÊN PHÚC)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, từ chiều 19 đến 20/11, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ đêm 20 đến đêm 21/11, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa dông, lượng mưa phổ biến 60 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Tổng lượng mưa tính từ chiều 19 đến đêm 21/11, phổ biến 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn. (Ảnh: NGUYÊN PHÚC)

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương theo dõi chặt dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra, rà soát an toàn công trình, chú ý các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình. Cần đặc biệt quan tâm an toàn các công trình thủy lợi đang thi công, lưu ý các công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các hồ chứa đang khai thác, sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại, bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm vụ sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Phó Cục trưởng Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Vương Quốc Thiết lưu ý: “Các địa phương cần tổ chức khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng và lên phương án ứng phó phù hợp tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Cùng với đó, bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp, chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Trường hợp mưa lớn gây ngập úng, cần khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, ưu tiên giảm ngập trước hết cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp”.

Đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đến thời điểm được phép tích nước, cần rà soát, cập nhật kế hoạch và thực hiện dần việc tích nước phù hợp với dự báo mưa bảo đảm tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới; xây dựng kịch bản vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngoài ra, cần bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động sẵn sàng kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ; có giải pháp bảo đảm an toàn hồ chứa mới phát sinh hư hỏng trong các đợt mưa lũ vừa qua và các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố.

“Cơ quan, đơn vị chức năng cần tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp tích trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để bảo đảm nước sinh hoạt, phòng sự cố xảy ra. Chính quyền cơ sở và các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và triển khai ứng phó theo phương châm 'bốn tại chỗ' khi có nguy cơ xảy ra”, ông Vương Quốc Thiết cho biết thêm.